Wer hat auf der Theaterbühne in Scherstetten die Hosen an?

Plus 13 Schauspielerinnen und Schauspieler sorgen in diesem Jahr auf der Schloßbergbühne wieder für große Heiterkeit, wenn es zwischen Mann und Frau darum geht, wer das Sagen hat.

Fast auf den Tag genau vor drei Jahren spielten die Theaterfreunde der Schloßbergbühne Scherstetten ihre Premiere zum Stück „A so geht's“ aus der Feder von Ingrid Klameth – dann kam das Aus wegen Corona. Nun standen sie mit dem gleichen Stück erneut auf der Bühne und feierten bei der zweiten Premiere wieder einen grandiosen Auftritt.