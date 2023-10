Schwabegg

Der Weg vom Grünhopfen aus dem eigenen Garten zum Flaschenbier

Plus Andreas Rest liebt es, selbst Bier zu brauen, in seinem Garten in Schwabegg Hopfen anzubauen, zu ernten und zu verarbeiten - auf eine besondere Art und Weise.

Von Reinhold Radloff

Erntezeit. Der Hopfen schoss in den vergangenen Wochen dank intensiver Pflege auf eine Höhe von rund sieben Metern. Normalerweise wird er nach dem Ernten getrocknet und später verwendet. Nicht so bei Andreas Rest in Schwabegg. Er braut ein sogenanntes Grünhopfen-Bier, also Bier, das er mit frisch geerntetem Hopfen herstellt, und zwar in seiner Privatbrauerei, nur wenige Meter vom „Anbaugebiet“ entfernt.

Grünhopfen gibt dem hausgemachten Bier ein besonderes Aroma

„Grünhopfen hat einen ganz besonderen Geruch“, sagt er und zerreibt ein paar Dolden liebevoll in seiner Hand, genießt den Geruch und meint weiter: „Dadurch erhält auch das mit ihm hergestellte Bier ein besonders Aroma, einen anderen Geschmack.“

