Schwabegger Fest: Ein rundum gelungener Feiertag

Viele Beteiligte sorgten in Schwabegg für ein gelungenes Fest an Mariä Himmelfahrt.

Bei wunderschönem Sommerwetter begann der 15. August in Schwabegg für die meisten Bewohner schon sehr früh. Um 6 Uhr wurden Sie traditionell von den Böllerschützen und den Jagdhornbläser vom Kalvarienberg aus geweckt. Spätestens jetzt war allen klar: Es ist wieder soweit. Schwabeggs höchster Feiertag, das Patroziniumsfest der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, kann wieder mit dem traditionellen Schwabegger Fest gefeiert werden.

Nach dem Weckruf zelebrierte Pfarrer Mugalu die feierliche Messe mit Kräuterbuschenweihe in mit Blumen und den Vereinsfahnen geschmückten Pfarrkirche. Musikalisch umrahmt vom Musikverein Schwabegg begann nach der Messe das Fest am Sportplatz. Am Vorabend hatten rund 35 fleißige Helfer drei große Zelte aufgebaut, sodass die Besucher gemütlich im Schatten ihr Essen und kühles Getränk sowie die Darbietung der Musikkapelle unter der Leitung von Siegfried Mayer genießen konnten. Über 50 ehrenamtliche Helfer versorgten die zahlreichen Besucher und kümmerten sich um den reibungslosen Ablauf. Mehr als 30 Kuchenbäckerinnen und -Bäcker ermöglichten eine vielfältige Auswahl am Kuchenbuffet.

Höhepunkt am Nachmittag war das Fußballspiel des SV Schwabegg

Schon in dritter Generation bereicherte die Familie Lutz aus Augsburg mit Ihrem Süßwarenstand das Angebot für die Festbesucher. Höhepunkt des Nachmittags bildete ein Fußballspiel des SV Schwabegg gegen die SpVgg Lagerlechfeld. Noch bevor dunkle Wolken am Abend heranzogen, hatten viele fleißigen Hände der veranstaltenden Vereine, des Musikvereines, der Schützengesellschaft, des Sportvereines und der Freiwilligen Feuerwehr, die Zelte abgebaut und konnten danach mit einem wohlverdienten Feierabendbier auf ein rundum gelungenes Fest anstoßen. (AZ)