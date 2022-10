Schwabmünchen

Chef der Wertachkliniken: "Jeder Tag ist eine neue Herausforderung"

Bei den Wertachkliniken ist die Situation durch Patienten, die an Corona erkranken, sowie Ausfälle beim Personal besorgniserregend.

Plus Viele Corona-Patienten und Personalausfälle führen zu belastender Situation an den Wertachkliniken. Trotzdem werde alles getan, um die Versorgung aufrechtzuerhalten.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

"In den Wertachkliniken in Schwabmünchen und Bobingen ist die Lage besorgniserregend", sagt Klinikvorstand Martin Gösele. Die Mischung aus Personalmangel, hohen Krankheitsausfällen und gleichzeitig arbeitsintensiven Isolierungsmaßnahmen bei Covid-Patienten verursachten eine dauerhafte Überlastung der Kliniken und ihres Personals. "Die Patientenversorgung ist dadurch zeitweise nur noch eingeschränkt möglich und jeden Tag eine neue Herausforderung", so Gösele.

