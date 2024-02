Das sind die Pläne für das neue Schwabmünchner Gewerbegebiet

Plus Wann die Vergabe der Grundstücke für das Schwabmünchner "Gewerbegebiet Nordost IV" beginnt und wer sich dort ansiedeln könnte.

Wer an der V-Markt-Tankstelle Richtung Graben vorbei fährt, sieht es: das neue Gewerbegebiet der Stadt Schwabmünchen neben dem neuen Kreisverkehr. Es heißt korrekt Baugebiet Nummer 47 „Gewerbegebiet Nordost IV“ und befindet sich nördlich der Kreisstraße A 30 und östlich des V-Marktes. Insgesamt ist es zehn Hektar groß, 6,5 davon stehen für Firmen und Betriebe zum Verkauf. Die Bauarbeiten kann man schon lange beobachten, doch so langsam nähert sich die Erschließung des Gebiets dem Ende. Die erste Firma hat sich dort bereits angesiedelt.

Wie der aktuelle Stand im neuen Gewerbegebiet ist und welche Firmen dort wohl heimisch werden könnten, das verrät Bernhard Jauchmann, Geschäftsführer der GWS, der Grundstücks- und Immobiliengesellschaft Schwabmünchen, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Stadt. Sie wickelt den gesamten Ein- und Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken sowie deren Erschließung ab.