Von Errdeka bis Sarah Lesch: Das Programm für das Singoldsand-Festival steht

Etwas mehr als eine Woche vor dem Start steht beim Singoldsand-Festival in Schwabmünchen fest, welche Band wann auftritt. Die Übersicht finden Sie hier.

"Es ist ein schöner Moment, wenn nach der langen Zeit der Planung endlich das Programm mit allen Bands steht", sagt Patrick Jung, Organisator des Musik-Festivals, das am übernächsten Wochenende stattfindet. Länger als sonst habe es in diesem Jahr gedauert, bis die letzte Bandwelle bekannt gegeben werden konnte. "So spät waren wir noch nie dran." Das läge vor allem an der schlechten Planbarkeit aufgrund von Absagen und Verschiebungen von Auftritten der Künstlerinnen und Künstler im Zuge der Pandemie. Viele holten auch jetzt im Sommer Konzerte nach.

Umso mehr freut es die Singoldsand-Veranstalter, dass nun das komplette Festivalprogramm steht. Ein breit gefächertes Programm, in dem sich jeder und jede wiederfinde, meint Jung. Die Diversität stehe im Vordergrund, sowohl was die Künstler selbst als auch ihre musikalischen Inhalte angeht. Jung: "Es ist toll, dass wir mit der Veranstaltung dem Zeitgeist der jungen Musikszene einen Raum geben können." Mit von der Partie ist der Augsburger Rapper Errdeka, der vergangene Woche mit „Elias“ sein fünftes Album veröffentlicht hat und erst vor kurzem auf der Augsburger Freilichtbühne zu sehen und zu hören war. Er tritt am Freitag ab 19 Uhr auf der Hauptbühne auf.

Musikalische Vielfalt und Wohlfühlsound in Schwabmünchen

Ganz andere Töne sind von Sarah Lesch zu hören. Sie gilt als eine der wichtigsten Protagonistinnen der Liedermacher-Szene. "Bei ihren Songs fällt die Grenze zwischen Unterhaltung und Haltung", so Patrick Jung. Ihr Auftritt beginnt am Samstag um 17.15 Uhr auf der Hauptbühne. Tanzbar dagegen ist die Musik von Levarr (Trap-Rap) und Voodoophonics mit ihrem Punk-Blues. "Das Line-up für dieses Jahr bietet wie immer jede Menge musikalische Vielfalt, vom zeitgenössischen Rap mit OK Kid bis zum Wohlfühlsound von Nand", freut sich auch Nicolas Brinz, der das Gesamtprojekt Singoldsand mitleitet.

Einen Wermutstropfen gibt es aber für die Singoldsand-Organisatoren: Die Indie-Pop-Band Friedberg aus London musste absagen. "Die Band wollte eine kleine Tournee mit Konzerten um unser Festival herum machen, doch die mussten abgesagt werden, weil der Vorverkauf nicht lief. Und nur für einen Auftritt nach Deutschland zu kommen rechnet sich nicht", so Patrick Jung, der von einer "schmerzhaften Absage" spricht, weil er sich sehr auf die Band gefreut hat. Der Auftritt soll nun 2023 nachgeholt werden.

Singoldsand 2022: Wer wann wo auftritt

Freitag, 26. August, Hauptbühne

14.30 – 15.00 Uhr Voodoophonics

15.45 – 16.30 Uhr Power Plush

17.15 – 18.00 Uhr Mola

19.00 – 20.00 Uhr eRRdeKa

21.00 – 22.00 Uhr OK Kid

23.00 – 24.00 Uhr Cari Cari

Freitag, 26. August, Seebühne

15.00 – 15.45 Uhr Paula Carolina

16.30 – 17.15 Uhr Rahel

18.00 – 19.00 Uhr Ferge x Fisherman

20.00 – 21.00 Uhr nand

22.00 – 23.00 Uhr Sharktank

Samstag, 27. August, Hauptbühne

14.30 – 15.00 Uhr Blushy AM

15.45 – 16.30 Uhr ok.danke.tschüss

17.15 – 18.00 Uhr Sarah Lesch

19.00 – 20.00 Uhr Betterov

21.00 – 22.00 Uhr Jules Ahoi

23.00 – 24.00 Uhr Tropikel Ltd

Samstag, 27. August, Seebühne