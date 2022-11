Das steckt hinter dem neuen Batteriespeicher

Plus Westlich von Schwabmünchen wird seit Monaten ein Batteriespeicher gebaut. Was die Anlage leistet und wofür sie konzipiert ist.

Eher unscheinbar wirken die Container auf dem Grundstück im Westen von Schwabmünchen. Sie sind Teil eines sogenannten "Stand-Alone-Batteriespeichers", den ein international tätiges Unternehmen für weltweite Planung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie Batterie- und Wasserstoffprojekte im Auftrag eines Investors errichtet.