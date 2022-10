Ein Spaziergang durch Alt-Schwabmünchen

Schwabmünchens ehemalige Museumsleiterin Sabine Sünwoldt lädt am Mittwoch zu einer historischen Runde durch die Stadt.

Losgehen wird es bei der Lesung zur Stadtgeschichte dort, wo früher die meisten Reisenden in Schwabmünchen angekommen sind: am Bahnhof. Sabine Sünwoldt, die frühere Museumsleiterin, führt die Gäste durch die Stadt und ihre Geschichte. Es geht um das Hotel Deutschenbaur, den Apotheker-Streit - alles schon vor Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten geschehen - und einen Blick auf das Jubiläumsstadtfest 2003.

Schon zu Zeiten als Museumsleiterin waren Sünwoldts "Spaziergänge" sehr beliebt, da sie es schafft, einen Cocktail aus historisch Bedeutsamem und den "kleinen" Dingen des Lebens" zu mischen, sodass der Spaziergang zu einem echten Erlebnis wird. "Es wird ein prall gefüllter Abend - und zwischendurch ist immer wieder Gelegenheit, eigene Erinnerungen auszutauschen, wenn auch nicht an das Schwabmünchen vor 100 Jahren, doch da bleiben wir ja auch nicht stecken", erklärt Sünwoldt. Dazu gibt es eine Menge Bilder, die die Veränderung der Stadt in den vergangenen 100 Jahren aufzeigen. Wer hat denn noch den Schorerhof oder gar die Holzheyvilla im Kopf? All das und vieles mehr wird beim Spaziergang angesteuert.

Das Schöne an der Runde ist, dass sie wetterunabhängig als Lesung der Volkshochschule am Mittwoch ab 18.30 Uhr in der Leonhard-Wagner-Realschule stattfindet. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 08232/9633282 oder per Mail an bz-sued@vhs-augsburger-land.de ist erforderlich.