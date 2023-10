Eine Zeitreise durch die wunderbare Welt des Musicals

Plus In dem umjubelten Konzert „Musical Memories“ entführt Dirigent Jürgen Scholz mit seinen Sängern und Musikern das Publikum auf eine Reise quer durch die Geschichte des Musiktheaters.

Nachdem die letzten Töne in der Stadthalle verklungen waren, brauste heftiger Beifall auf, die rund 400 Gäste erhoben sind von den Plätzen und dankten allen Künstlern für ein bravouröses Konzert. Die Orchestervereinigung „Divertimento“, unterstützt vom Chor „Cantiamo“, aus dem auch die Solisten stammten, sowie das Blechbläserensemble der Musikschule Lechfeld nahmen gemeinsam unter der Leitung von Jürgen Scholz mit den „Musical Memories“ die Zuhörer auf eine bewegte Reise quer durch die Welt dieses Genres mit.

Stationen waren dabei Werke aus Klassikern wie „Showboat“, „Oklahoma“, „Sound of Music“, „My Fair Lady“, „West Side Story“ über modernere Produktionen wie „Chess“, „Aladin“, „Die Eiskönigin“ oder „Tanz der Vampire“ bis zu in Deutschland nahezu unbekannte Werke wie „1789“.