Festkonzert ist ein "absoluter Glanzpunkt"

Schulleiter und 1000 Zuhörer von Festkonzert begeistert.

Ein großes Festkonzert bot das Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen im Rahmen seiner 50-Jahrfeier. Die mehr als 200 beteiligten Musikerinnen und Musiker begeisterten das Publikum an zwei Abenden mit jeder der neun Gruppen.

„Wir sind eine nicht wegzudenkende Bildungseinrichtung, die jung, aktiv und lebendig geblieben ist, sind ein Ort der Interaktion, der Kreativität, der Begegnung und der höchsten musikalischen Kompetenz“, betonte Schulleiter Alexander Pfaffendorf in seinen Begrüßungsworten zum Festkonzert. Und er sah seine letzte der Aussagen gleich anschließend bestätigt, und zwar bei jeder einzelnen Gruppe.

Los ging es ganz ungewöhnlich mit dem riesigen Orchester, das gekonnt unter der Leitung von Sandra Möhring aufspielte. Begeisterung beim Publikum kam auch beim Auftritt der Blechbläser unter der Leitung von Werner Wacker auf, die so bekannte Stücke wie „Mississippi Shuffle Boat“ interpretierten.

Und dann die Chöre. Die Unterstufe unter der Leitung von Christian Förscher und Valerie Probst sang frisch in den höchsten Tönen auf, ein Können, das die Buben und Mädchen bei zuletzt mehreren großen öffentlichen Auftritten bewiesen. Die Mittelstufe regte durch die Bekanntheit der Stücke wie „Mad World“ gar zum Mitsingen an und die Oberstufe, die von einem kleinen Orchester unterstützt wurde, zeigte mehrstimmiges Können.

Das Publikum klatscht mit

Nach der Pause begeisterte die Little Band unter Swen Graba so sehr, dass das Publikum mitklatschte. Gespickt mit Soli zeigte auch die Big Band, die sich an diesem Abend vor allem Jazz-Klängen verschrieben hatte, ihr Können. Klein aber fein präsentierte sich das Vokalensemble, das gemeinschaftlich und mit gut ausgebildeten Einzelstimmen überzeugte.

Der Höhepunkt des Abends war der gemeinsame Auftritt aller Gruppen, die „Music“ von John Miles so gekonnt darboten, dass es dafür viel Applaus gab und Zugaben gefordert wurden.

Die Pandemie hatte viel kaputt gemacht

Elternbeiratsvorsitzender Gerhard Birkle, der das Konzert einen „absoluten Glanzpunkt“ nannte, war ebenso begeistert von den Schülern wie Sandra Möhring. „Die Pandemie hatte uns fast unsere gesamte Aufbauarbeit kaputt gemacht. Aber dank Leidenschaft, Motivation, Fleiß und Können unserer Schüler sind wir jetzt schon wieder auf dem Stand von vor Corona, wenn nicht besser.“ Und der Rest der Belegschaft Musik bestätigte ihren Eindruck. Die Gruppen seinen wieder zu alter, personeller und leistungsmäßiger Stärke zurückgekehrt und es gehe weiter aufwärts.

Übrigens: Nicht nur die Musikerinnen und Musiker erhielten viel Applaus, sondern auch das stark geforderte Auf- und Abbauteam, das für einen absolut reibungslosen Ablauf sorgte.