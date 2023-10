Gospelchor erfüllt den Kirchenraum mit guten Nachrichten

Der Gospelchor der evangelischen Militärseelsorge Lechfeld-Kaufbeuren präsentiert einen Einblick in die Bandbreite des Gospels. Wo dem Chorleiter der Schuh drückt.

Herzlicher Beifall begrüßte den Gospelchor der evangelischen Militärseelsorge Lechfeld-Kaufbeuren, während sie langsamen Schrittes mit dem Lied „Soon and very soon“ die gut besuchte Christuskirche in Schwabmünchen betraten, um sich anschließend im Altarraum aufzustellen. Das überwiegend aus ruhigen Stücken bestehende einstündige Programm des 16-köpfigen Ensembles zog das Publikum schnell in den Bann. Sobald das Tempo etwas anzog, wie beim Titel „Gospel Train“, waren die Zuhörer direkt mit rhythmischen Klatschen dabei. „Die Musik soll im Vordergrund stehen“, war aus den Reihen des Chores zu hören. So habe man auf Moderationen zu den einzelnen Stücken verzichtet. Diese Entscheidung fiel auf geteilte Meinung des Publikums. Während zahlreichen Zuhörer dieser Ablauf sehr gefiel, hätten andere jedoch gerne mehr über die ausschließlich in Englisch gesungenen Stücke erfahren.

Das Dudelsack-Solo von Jürgen Lechner setzte den emotionalen Höhepunkt beim Konzert des Gospelchores in der Schwabmünchner Christuskirche. Foto: Uwe Bolten

Chorleiter Fabian Schäfer übernahm neben seiner Rolle als Pianist auch die Rolle des im Gospel üblichen Vorsängers, weitere Solisten waren Kristin Büschel und Jürgen Lechner. Dieser sorgte der mit seinem Dudelsack-Solo beim Titel „Amazing Grace“ für Gänsehautmomente und setzte damit einen der emotionalen Höhepunkte des Konzerts.

Gospelchor der evangelischen Militärseelsorge Lechfeld-Kaufbeuren sucht Sänger

Der Chor, der beim letzten Auftritt vor sieben Jahren in Schwabmünchen noch mit 30 Musikern die Zuhörer in der Christuskirche erfreute, ist stark geschrumpft. „Unser Chor ist durch raues Wasser gefahren. Insbesondere durch die Corona-Schutzmaßnahmen haben wir sehr gelitten“ sagte Fabian Schäfer, der gleichzeitig dem verbliebenen Rumpfchor herzlich, unter kräftigem Beifall der Gäste, dankte. Anschließend bot er allen, die Lust am Gospel haben, an, bei den Proben, die immer dienstags ab 19.30 Uhr in der Versöhnungskirche Lechfeld stattfinden, vorbeizuschauen. Weitere Informationen, so Schäfer, seien auch auf der Internetseite des Chores abrufbar.

Pfarrer Andy Gatz betonte bei seiner Begrüßung in Anlehnung an den Kurznamen des Chores „Good News“, dass es in der heutigen Zeit wohltuend sei, mal nur gute Nachrichten zu hören. Stehend und mitklatschend verabschiedeten die begeisterten Zuhörer den Chor, als er mit „Oh happy day“ singend das Gotteshaus verließ und das Konzert beendete.