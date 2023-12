Gute Nachrichten für das Alte Rathaus in Schwabmünchen

Der Schandfleck im Herzen der Stadt Schwabmünchen soll verschwinden. Was den Bürgerinnen und Bürger unter den Nägeln brennt.

Überraschung in der Schwabmünchner Bürgerversammlung: Das Herzstück in der Stadtmitte, das Alte Rathaus, bekommt neues Leben. Nach dem Vorliegen einer abgespeckten Planung im Einklang mit dem Denkmalschutz und der Regierung von Schwaben könne mit diesem Projekt nun begonnen werden, teilte Bürgermeister Lorenz Müller mit.

Durch Sanierung der bestehenden Geschossdecken reduzieren sich die Baukosten von ehemals rund elf auf etwa sechs Millionen Euro. 60 Prozent davon werden von der Städtebauförderung finanziert. Das historische Gebäude soll Versammlungsräume für Vereine und einen Bürgersaal sowie einen Aufzuganbau und eine Fluchttreppe erhalten. Die Entwicklung der Stadt schreitet insgesamt auf einem guten Weg voran: Das war die Botschaft des Bürgermeisters Lorenz Müller bei der gut besuchten Bürgerversammlung in der Stadthalle.

Als Beleg dafür nannte er unter anderem die relativ geringen Arbeitslosenzahlen und die Spitzenstellung Schwabmünchens bei den sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen im Landkreis. Das neue Gewerbegebiet Nordost IV biete noch Platz für Firmenansiedlungen und beim Wohnbaugebiet „Südwest II“ beginne die Vergabe der Bauträgerflächen. „Die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Augsburg (WBL) wird ein Grundstück für sozialgeförderten Wohnungsbau erwerben, und auch in der Taubentalstraße entstehen rund 70 solche Wohnungen“, sagte Müller. Dabei verschwieg er nicht, dass die Finanzlage aufgrund des drastischen Einbruchs der Gewerbesteuer und der explodierenden Kosten in allen Bereichen angespannt ist. Wurden im Jahr 2022 noch rund 17 Millionen aus der Gewerbesteuer vereinnahmt, so kann in diesem Jahr voraussichtlich nur ein Betrag von etwa sechs Millionen erzielt werden. Gründe dafür liegen in rückläufigen Gewinnen, aber vor allem im Wegfall der Steuern eines Schwabmünchner Großunternehmens.

Schwabmünchen fehlen die Steuereinnahmen

In diesem Fall zeigte Müller kein Verständnis für das Steuerrecht. Die Finanzlage verschärfe sich, weil aufgrund der guten Vorjahre keine Schlüsselzuweisungen kommen und die Kreisumlage hoch bleibe. „Das wird sich erst in zwei Jahren relativieren, und deshalb müssen wir uns auf wenige, aber wichtige Investitionsvorhaben konzentrieren“, erklärte der Bürgermeister. An erster Stelle nannte er den Bau des Lehrschwimmbades mit einer Summe von aktuell rund 20 Millionen Euro, wobei er mit Landeszuschüssen von knapp fünf Millionen rechnet. Die verbleibenden Kosten werden zu zwei Dritteln auf den Landkreis und zu einem Drittel auf die Stadt Schwabmünchen und den Schulverband mit den benachbarten Gemeinden aufgeteilt. „Der Bau ist aber sehr notwendig, damit Kinder und auch Erwachsene schwimmen lernen, vor allem, seit das Bobinger Hallenbad geschlossen wurde“, begründete Müller.

Der Energiewende werde mit der Gründung der Wärmeversorgung Schwabmünchen GmbH mit dem Ziel einer Großwärmepumpe und der Ausweisung von Flächen für die Windkraft entsprochen. „Wir werden an den Konzentrationsflächen trotz der Einwände der Bundeswehr festhalten“, versicherte Müller.

Das Thema Verkehr brennt vielen Bürgern in Schwabmünchen unter den Nägeln

Die Verkehrssituation in der Stadt war ein beherrschendes Thema bei den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Insbesondere die Markierung von Fahrradschutzstreifen wurde diskutiert. Anwohner der Lechfelder Straße halten die Fahrbahn dafür für zu schmal, was zu Engpässen bei Auto- und Radfahrern führe. Außerdem würden die Markierungen beim Überfahren unnötigen Lärm verursachen. Uwe Bolten beklagte das Fehlverhalten von Rad- und E-Scooter-Fahrern, die verbotswidrig ohne Rücksicht auf Fußgänger auf Gehwegen fahren. Dazu sagte Markus Graf, der Leiter der Polizeiinspektion Schwabmünchen, dass dies von der Polizei auch mit Fahrradstreifen überwacht werde. In der dunklen Jahreszeit werde auch auf die Beleuchtung der Fahrräder geachtet.

Bürgermeister Müller wies darauf hin, dass sich die Zahl der Autos im Stadtgebiet seit dem Bau der Umgehungsstraße von 10.000 auf 6000 verringert, aber der Fahrradverkehr zugenommen habe. Dem wurde durch die Schutzstreifen Rechnung getragen. Ein anderes Verkehrsproblem sprach Klaus Weigel an. Er fordert wegen der unübersichtlichen Situation bei der Baustelle in der Weberstraße ein Halteverbot vom Mühlweg bis zur Brücke. Hans Kraus verlangte ein härteres Vorgehen gegen auswuchernde Hecken mit Fristsetzung und kostenpflichtiger Beseitigung durch die Stadt. Josef Gegenfurtner stellte die künftige Verlagerung des Wertstoffhofes zu einer zentralen Anlage im Gewerbegebiet Langerringen infrage und verlangte eine Aussage zur Wertachklinik. Dazu sagte der Bürgermeister, dass der zentrale Wertstoffhof ja sehr gut von Schwabmünchen aus erreichbar sei und sich die Wertachklinik um die Einstufung als „Level 2“ bei der anstehenden Gesundheitsreform beworben habe.

Braucht der Fußweg im Luitpoldpark eine Beleuchtung?

Heinz Schwarzenbacher regte eine Beleuchtung des Fußweges im Luitpoldpark vom Biergarten bis zum Menkinger Weg an. Auch der Friedhof war ein Thema. Eine Witwe beklagte, dass sie bei den Urnengemeinschaftsanlagen nicht einmal kleine Andenken an Todestagen dort ablegen dürfe. Cilly Seidler fragte, warum es in Schwabmünchen keinen Seniorenbeirat gebe. „Der müsste von den Senioren selbst gegründet und gewählt werden“, sagte der Bürgermeister dazu. Karl Knoll plädierte dafür, das Hochfeld als wertvolles Ackerland von jeglicher Bautätigkeit freizuhalten. Eine Anwohnerin des Festplatzes beklagte sich, dass während des Michaeli-Marktes die Parkplätze der Anwohner zugestellt werden und der Festzeltlärm ständig zunehme. Christian Kruppe sprach eine Benachteiligung der Schwabmünchner Schulkinder an. Denn die weniger als zwei Kilometer von der Schule entfernt wohnenden Kinder erhalten im Gegensatz zu den Auswärtigen keine kostenlose Fahrkarte, die seit der Integration des Schülerverkehrs auch in der Freizeit gültig ist. Dazu sagte der Bürgermeister, dass die Schülerbeförderung außerhalb der Zwei-Kilometer-Grenze gesetzlich geregelt sei und die Stadt das nicht ausgleichen könne.