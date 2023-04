Historischer Kutschenumzug: Vom rostigen Jauchefass bis zum pompösen Erntedankwagen

Der Kutschenkorso „Wie’s früher war“ zum Vereinsjubiläum der Pferdefreunde Wertachau begeistert Tausende Besucher in Schwabmünchen.

Das angenehme Frühlingswetter sowie die prachtvollen Pferde und Kutschen bescherten Tausenden Besuchern beim Kutschenumzug entlang der Zugstrecke in der Schwabmünchner Innenstadt eine Schau der Superlative. Mit dem Korso unter dem Motto „Wie’s früher war“ begingen die Pferdefreunde Wertachau öffentlichkeitswirksam ihr 45-jähriges Vereinsbestehen. Etwas mehr als 90 Minuten benötigten die 50 Gespanne, um von der Weberstraße durch die Innenstadt bis zur Frauenstraße und wieder zurück zu gelangen.

Die Standartenreiterin der Pferdefreunde Wertachau eröffnete den Festumzug. Foto: Uwe Bolten

Mit der Standartenreiterin und den Landauern der Ehrengäste an der Spitze entführten 28 Gespanne die Zuschauer durch das Jahr in der Landwirtschaft. Uwe Birk aus Pfullendorf erläuterte die Gespanne und deren Aufgaben in humorvoller Weise vom Podium an der Neuen Mitte aus. Da die Kutschen recht zügig unterwegs waren oder in kurzem Abstand zueinander an den begeisterten Zuschauern vorbeizogen, kam Birk teilweise mit den Erläuterungen nicht nach und sorgte dadurch für unfreiwillige Lacher bei den Gästen.

Drei Landauer beförderten die Ehrengäste auf dem Zugweg. Foto: Uwe Bolten

Kaltblüter, aber auch Ponys waren am Start

Neben Jauchefass, Gabelwender, großem Strohfuder und Erntedankwagen mit Krone war die vierspännige Dampfkolonne, gezogen von belgischen Kaltblütern, schon allein durch Größe und Masse von Pferd und Maschine eine Machtdemonstration für den früheren Einsatz von Pferden in der Landwirtschaft. Aber auch kleine Gefährte, wie das Pony- und das „Goißagespann“, erhielten den Beifall der Zuschauer aller Altersgruppen.

Das „Goißagespann“ erhielt viel Szenenapplaus. Foto: Uwe Bolten

In der Abteilung „Wagen und Kutschen des gesellschaftlichen Lebens“ defilierten Bier- und Müllerwagen, die alte Feuerwehrspritze aus Schwabmünchen sowie Landarzt, Pfarrer und Leichenwagen an den Besuchern vorbei. Mit den insgesamt vier Wagen einer Hochzeitsgesellschaft war ein weiterer Höhepunkt erreicht. Der vierspännige Kammerwagen, auf dem eine Weißnäherin ihre Arbeit versah, wurde durch einen gefüllten Wäscheschrank am Wagenheck gekrönt.

Jagdgesellschaft war mit Hunden unterwegs

Die königlich bayerische Jagdgesellschaft mit freilaufender Hundemeute war zum ersten Mal in Schwabmünchen zu sehen und sorgte bei allen Beobachtern für Erstaunen. Eingerahmt von fünf Reiterinnen lief die aus rund 20 Hunden bestehende Meute diszipliniert und ohne Gebell die Festzugstrecke entlang. Hier und da wurde jedoch einer der Hunde im Publikum gesehen.

Die Jagdgesellschaft mit frei laufender Hundemeute war einer der Höhepunkte des Umzugs. Foto: Uwe Bolten

Musikalisch eingerahmt wurde der Festzug durch die Stadtmusikkapelle Schwabmünchen, die Musikkapelle Gennach sowie die Blaskapelle Ettringen. Bei den Besuchern wird dieser Umzug im Gedächtnis bleiben, den Verantwortlichen wurde mit kräftigem Beifall für die Organisation dieses mehr als eindrucksvollen Festzugs gedankt.