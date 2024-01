In Schwabmünchner Firma bricht eine Feuer aus

Bei einer Firma in der Kaufbeurer Straße in Schwabmünchen fing Mittwochnacht ein Sicherungskasten Feuer. Mitarbeiter konnten den Brand schnell löschen.

In der Nacht auf Mittwoch brannte es in einer Firma in der Kaufbeurer Straße in Schwabmünchen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand er Polizei kam es gegen 3.15 Uhr zu einem Kurzschluss im Sicherungskasten einer Maschine, woraufhin dieser zu brennen anfing. Das Feuer konnte von Angestellten der Firma schnell mit Feuerlöschern gelöscht werden, sodass es zu keinem Personenschaden kam. Die Höhe des Sachschadens wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Schwabmünchen befand sich ebenfalls im Einsatz und gab nach Prüfung der Sachlage die Halle wieder frei. (AZ)