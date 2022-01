Junger Mann überfällt Tankstelle mit Pistole - doch ohne Erfolg

Mit einer Pistole forderte ein junger Mann in einer Tankstelle in Schwabmünchen Geld. Doch die Kassiererin ließ sich nicht darauf ein. Die Polizei gab ein Fahndungsbild heraus.

Ein augenscheinlich jungen Mann hat am Samstagabend, 15. Januar, kurz nach 19 Uhr versucht, die Aral-Tankstelle in der Kaufbeurer Straße in Schwabmünchen zu überfallen. Zunächst gab er vor Tabak kaufen zu wollen.

Nachdem die Kassiererin allerdings einen Altersnachweis forderte, zückte er statt einem Ausweis eine Pistole aus dem Rucksack und forderte Geld, berichtet die Polizei. Da sich die Tankstellenmitarbeiterin aber nicht darauf einließ, flüchtete der insgesamt unsicher wirkende Täter, so die Polizei.

Fahndungsbild von Überfall in Schwabmünchen: So sieht der Täter aus

Die Polizei sucht nun Personen, die Angaben zum Täter machen können und veröffentlichte ein Foto aus der Überwachungskamera der Tankstelle. Der junge Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 16 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, bekleidet war er mit einer schwarzer Hose, schwarzen Schuhen, schwarzer Wollmütze, dunkel-khaki-farbenem Hoodie mit auffallend weißen Kordeln, schwarzen Handschuhen mit weißer Schrift/Muster auf dem Handrücken und einer schwarzen FFP2-Maske. Er führte zudem einen schwarzen Rucksack mit sich und sprach akzentfrei hochdeutsch. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 3810 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (AZ)