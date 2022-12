Karten gewinnen: Bonnie und Clyde in der Schwabmünchner Stadthalle

Am Freitag präsentiert gibt es in der Schwabmünchner Stadthalle eine Komödie mit Constanze Lindner, Michael Altinger und Alexander Liegl. Wir verlosen Karten.

Wie wäre es gewesen, wenn Bonnie & Clyde nicht gestorben wären? In Anlehnung an eine frühere Boulevardkomödie hat sich das Trio aus Lindner, Altinger und Liegl des Themas angenommen. Herausgekommen ist eine ganz und gar durchgeknallte Komödie, die am Freitag in der Schwabmünchner Stadthalle zu sehen ist.

Die Idee sei in der Corona-Zeit geboren worden, sagte Constanze Lindner. "Wir wollten einfach produktiv sein und sind sämtliche Liebespaare, von Romeo und Julia bis hin zu Donald und Daisy Duck, durchgegangen. Am Ende sind wir dann bei Bonnie und Clyde hängen geblieben. Da knallt es richtig." Das Stück spielt in einer Zeit irgendwo zwischen früher und jetzt. Das Gangsterehepaar wohnt mittlerweile in einem normalen Reihenhaus und muss sich mit miesen Enkeltricks und sonstigen Gaunereien durchschlagen. Damit Geld in die Kasse kommt, gibt es im Haus auch einige dubiose Untermieter. Insgesamt treten in dem Stück 18 Charaktere auf, allesamt verkörpert von den drei Schauspielern. Da ist Chaos vorprogrammiert.

Komödie in der Stadthalle Schwabmünchen

Vor allem während der Proben hätte die Verwirrung schon mal die Oberhand gewonnen, sagt Lindner und lacht. "Manchmal hatte ich schon Probleme, noch zu wissen, als wer oder was ich als Nächstes auf die Bühne muss." Dazu kämen noch die rasanten Kostümwechsel, für die manchmal nur Sekunden blieben. Das Ganze sei aber als absolute Komödie zu sehen, bei der es einfach darum ginge, das Publikum zum Lachen zu bringen. Ohne verborgene Sozialkritik oder Ähnliches. Die Herausforderung für die drei Schauspieler sei dabei, sich in Sekunden auf die verschiedenen, herrlich überzogenen Charaktere einzustellen. Da ist zum Beispiel der verfressene Reporter, der das unter falschem Namen lebende Gangsterpärchen natürlich erkannt hat und die ganze Zeit ein Interview führen möchte.

Auf der anderen Seite ist da Miss Silvia Mobarsky (natürlich gespielt von Constanze Lindner), eine nymphomane Personaltrainerin, die ihren Körper gut einzusetzen weiß. Wobei Lindner klarstellt, dass keine Ähnlichkeiten mit lebenden Personen beabsichtigt seien. "Es soll einfach nur Spaß machen." Der Multi-Rollen-Stress frei nach dem Motto "Wer bin ich und wie viele" sowie die zahlreichen Verwandlungen seien dabei nicht zu unterschätzen. "Wenn wir mehrere Vorstellungen in der Woche spielen, dann kann ich mir Fitnesstraining und Sport sparen. Das ist ehrliche, körperliche Arbeit", verrät die Kabarettistin. Wie auf dem Werbeplakat, das Lindner mit Pistole im Anschlag zeigt, wird in dem Stück auch geschossen. Dazu hätten sie sogar eine Genehmigung vom Landratsamt gebraucht, weil die Waffen schon sehr realistisch aussehen. "Aber das Publikum ist sicher", sagt Constanze Lindner.

Kartenverlosung: So können Sie mitmachen

Für "Ratatata! Die wirklich wahre Geschichte von Bonnie und Clyde" verlost die Schwabmünchner Allgemeine dreimal zwei Karten. Wer gewinnen will, schickt unter dem Stichwort "Bonnie und Clyde" eine Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Einsendeschluss ist Freitag, 12 Uhr. Die Gewinner werden am Freitag benachrichtigt. Ansonsten gibt es Karten bis Freitag, 12 Uhr, zum Vorverkaufspreis von 24 Euro (Schüler/Studenten 18 Euro) in der Buchhandlung oder online unter www.pretix.eu/buchhandlungschmid/ratatata, oder auch an der Abendkasse zu 28 Euro (Schüler/Studenten 22 Euro). Die Vorstellung in der Schwabmünchner Stadthalle beginnt am 9. Dezember um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.

