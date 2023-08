Können Kaninchen eigentlich fliegen?

In den Sommerferien haben die Mitglieder des Luftsportvereins Schwabmünchens ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Am Donnerstag gibt es eine Sonder-Vorleseaktion.

Einige Höhepunkte standen in diesem Jahr beim Luftsportverein Schwabmünchen auf dem Programm. Zum einen weihten die Mitglieder das „Jahrhundertprojekt Neue Halle“ ein. Zum anderen fand der überaus erfolgreiche 40. Flugtag für Menschen mit Behinderung und die mittlerweile 10. Modellflugmesse geprägt von internationaler Akzeptanz und Beteiligung, statt.

Flugtag: Glücksgefühle hoch am Himmel

Die nächsten Gäste erwartet der Luftsportverein Schwabmünchen in seinem Segelflugzentrum an der Straße nach Schwabegg am 10. August. An diesem Tag bietet der Flugplatz der Schwabmünchner Lesewelt unter dem Motto „Können Kaninchen fliegen?“ den Rahmen für eine Sonder-Vorleseaktion für Kinder im Alter von vier bis neun Jahren. Neben der Geschichte darf im Anschluss das Gelände erkundet werden und natürlich auch, wer möchte, einmal in einem richtigen Segelflugzeug Platz nehmen.

Schüler kommen zum Flugplatz

Großes Interesse fand auch der Aktionstag der Leonhard-Wagner-Schule unter Leitung von Martina Geiger. War in den vergangenen Jahren ein Segelflugzeug im Anhänger an den Breitweg gebracht und dort vorgestellt worden, wurde nun schon das zweite Mal der Aktionstag im Rahmen eines Besuches auf dem Flugplatz in Schwabegg durchgeführt. Vorbereitet und durchgeführt von der Jugend des Luftsportvereines unter Leitung von Tim Stuhler, wurde bei einem Rundgang durch die Einrichtungen des Flugplatzes den interessierten Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, vor allem Segelflugzeuge, Ultraleicht- und Motorflugzeugen hautnah zu erleben. Die Möglichkeit, einmal selbst einzusteigen, gibt es unter bestimmten Voraussetzungen beim aktuellen Ferienprogramm der Stadt Schwabmünchen am 26. August.

Menschen mit Behinderungen lernen Flugzeuge und die Einrichtung kennen

Beim Urlaubsfliegen wurde gemeinsam mit der Sportfluggruppe Lechfeld eine Woche lang geflogen, geflogen und nochmal geflogen. Vor allem für die Jugend des Vereines ist dies die Möglichkeit, Fortschritte in ihrer Ausbildung zu erreichen. Dies unterstützt von den zahlreichen Fluglehrern unter Leitung von Ausbildungsleiter Sebastian Leib. Dabei kommt das kameradschaftliche Miteinander in der „flugfreien Zeit“ nicht zu kurz und betont die Tatsache, dass Segelfliegen einen echten Gemeinschaftssport darstellt. Auch während des Fluglagers war der Schwabmünchner Flugplatz Anlaufpunkt für Besuche und Besichtigungen. So nutzte eine Gruppe von über 30 Bewohnern und Betreuern der Förderstätte der Regens-Wagner-Stiftung aus Holzhausen bei Buchloe die Gelegenheit zu einer Besichtigung. Auf Initiative von Vorstandsmitglied Maxi Wottrich erlebte die Gruppe nicht nur den intensiven Flugbetrieb an diesem Tag, sondern durfte auch die Einrichtungen besichtigen.

Kunstflug-Spezialisten sind zu Gast

Fliegerischer Höhepunkt des Jahres wird in der dritten August-Woche aber zweifellos der nun schon zum zweiten Mal stattfindende Kunstfluglehrgang des Fördervereines Kunstflug Bayern sein. Eine Woche lang werden unter Anleitung erfahrener Fluglehrer in einer sogenannten Box, ein spezieller genau definierter Bereich am Himmel, die hohe Schule des Kunstfluges mit Segelflugzeugen trainiert. Ziel ist das Erreichen von Qualifikationen in Bronze, Silber und Gold. Aber auch die Vorbereitung auf Meisterschaften auf nationaler und internationaler Ebene. (AZ)

