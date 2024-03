Literarisches Rätsel: Erkennen Sie die Orte in und um Schwabmünchen?

Mitmachen und gewinnen: Ein etwas anderes Rätsel haben sich die Mitglieder der Schwabmünchner Schreibwerkstatt einfallen lassen.

Eine etwas anderes Rätsel haben die Mitglieder der Schreibwerkstatt der Volkshochschule in Schwabmünchen auf die Beine gestellt: In Gedichten beschreiben sie Orte und besondere Plätze in und um die Stadt. Erraten Sie, um welche Orte es sich handelt?

Die Schreibwerkstatt an der Schwabmünchner Volkshochschule gibt es seit 2017, Ida Häusser leitet sie seit 2019. Während der Kurse wird jeweils ein Beispieltext gelesen und gemeinsam analysiert. Wie ist er gemacht? Ab wann hat der Autor die Leser an der Angel? Danach wird geschrieben und versucht, das eine oder andere abzuschauen. Außerdem wird an der Entwicklung von Romanfiguren gearbeitet.

Mitmachen und gewinnen: Wer mindestens drei Orte errät, kann einen Preis gewinnen. Die Redaktion lost aus allen Einsendern einen Gewinner, der sich über einen kleinen Buchpreis freuen darf. Wer mitmachen will, schickt seine Lösungen bis 20. März an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de.

Ein grüner Traum

von Stefan Hinz

So glaub‘ mir doch, mein lieber Freund, ich hab das wirklich nicht geträumt.

Der Ort, den ich Dir zeigen will, der ist mitunter herrlich still.

Komm, lass uns doch etwas wandern, siehst Du den Bach dort hint‘ mäandern?

Drin steh’n zwei Kinder mit ´nem Schirm, den halten sie sich über’s Hirn.

Und das wo doch die Sonne scheint, die’s heute so gut mit uns meint.

Und hier, der Hügel, nicht sehr hoch, doch wunderschön, und weiter noch

Da werfen Menschen Teller fort, die landen manchmal in ´nem Korb.

Was ist, Du hast jetzt Hunger, Durst? Gar kein Problem, dort gibt es Wurst.

Dazu ein Bier oder auch Most, den gibt es hier, außer bei Frost.

Dann ist die Klappe nämlich zu und Bier bekommst noch nicht mal Du!

Und unterm Schirm, da hab’n sie dann, ein Eiszäpfchen am Näschen dran.

Ich hab’s Dir ja gesagt, mein Freund, ich hab das wirklich nicht geträumt.

Lesen Sie dazu auch

Rastplatz unter dem Ahornschirm

von Ida Häusser

Am alten Rastplatz für Wanderer

Beim Menkinger kreuzbraven Ma

Vergiss des Lebens Tatütata

Am alten Rastplatz für Wanderer

Unter dem Ahornschirm, so hoch, so nah,

Wird dir dein Weg plötzlich klar

Am alten Rastplatz für Wanderer

Beim Menkinger kreuzbraven Ma

Die Schwabmünchner Schreibwerkstatt mit Alina Krüger (von links), Stefan Hinz, Barbara Kruckenberg, Ida Häusser und Susanne Schillinger hat ein literarisches Ortsrätsel erarbeitet. Foto: Sammlung Häusser





Raum für Raum auf Entdeckungstour



von Marita M. Müller

Ein Ort mitten in der Stadt erbaut, oft unbeachtet.

Ein Gebäude wie jedes andere. Oder doch nicht?

Zahlreiche Räume laden zum Verweilen ein,

aber niemand wohnt darin.

Ein Ort der uns vieles erzählen kann,

aber hören wir hin?

Ein Ort voller verborgener Schätze,

aber interessieren sie uns?

Raum für Raum geht es auf Entdeckungstour.

Jeder Raum lässt etwas anderes entdecken.

Und doch, überall Zeugen vergangener Zeiten.

Erinnerungen werden wach.

Immer wieder gibt es Neues und doch gleichzeitig Altes zu sehen.

Lässt man sich darauf ein, gibt es auch Rätsel auf.

Der Wandel der Zeit wird sichtbar.

Örtliche Persönlichkeiten werden präsentiert.

Früher überlebenswichtig

von Alina Krüger

Für die Arbeit

Bin ich gemacht.

Wenn Wasser spült,

Durch meine vielen Hände,

Laufe ich,

Den ganzen Tag,

Ohne Unterlass.

Doch fällt mir

Die Arbeit leicht -

Bin es ja nicht ich,

Der die wahre Arbeit hat.

Früher

war ich wichtig,

Für die Menschen,

Überlebenswichtig gar.

Heute -

Laufen sie durch SMÜ

Und finden mich schön.

Ich arbeite nicht mehr.

Sie haben mich aufgestellt,

Meines Elements beraubt.

Vielleicht bin ich nicht

weiter von Nutzen,

Doch für immer

Unvergessen.

Vergängliche Schönheit

von Barbara Kruckenberg

Alles ist Staub, alles zerfällt.

Wann kommt der Prinz mit dem Beutel voll Geld?

Die Haut bekommt Risse, die Augen sind blind,

Die Farbe verbleicht in Regen und Wind.

Alles ist Staub, alles zerfällt.

Es fehlt halt der Beutel mit ganz viel Geld.

Daneben ein prachtvolles Schlösschen entsteht

Während meine Schönheit mit jedem Tag mehr vergeht.

Alles ist Staub, alles zerfällt.

Bringt der Prinz wirklich den Beutel mit Geld?

Mein Wille zu bleiben, bröckelt und bricht

Einst strahlte ich in hellem Sonnenlicht.

Alles ist Staub, alles zerfällt.

Wann kommt der Prinz mit dem Beutel voll Geld?

Über den Dächern der Stadt

von Alina Krüger

Will euch erzähl'n, von einem Mann,

Den jeder hier gut leiden kann.

Er ist Schwabmünchens Unterstützer,

Im Schach des Königs flink' Beschützer.

Beeindruckt bin ich, kann man sagen,

Denn dieser Mann hat viel ertragen.

Er sah zwei Kriege kommen und geh'n,

Blieb trotzdem fest am Boden steh'n.

Wirkt er von außen auch adrett, -

Sein Fleisch hängt schwer an dem Skelett.

Es zieren Gläser sein Gesicht,

Zwar hätt' er Grund, doch weint er nicht.

Mein Blick auf S'münchens Dächern ruht, -

Dort zieht er seinen grünen Hut.

Der Herr von Welt

Was auf sich hält!

Ein weißes Hemd, ein weißer Rock -

Man ist zwar alt, doch fehlt der Stock.

Nicht ganz - Stöcke hat er seiner viele

Und zeigt sie in ganz eignem Stile.

Das Blut der Stadt er in sich hat

Und über viele Bodenecken

erreicht man dessen Sammelbecken.

Dort einmal ein Kulturort war,

Doch 's zerfällt das Fleisch, von Jahr zu Jahr.

Will euch erzähl'n, von einem Mann...

Treff ihn oft beim Spazieren an.

Doch auf die Zukunft angesprochen,

Wirkt er einsam, wirkt gebrochen.

Hörenswürdigkeiten



von Susanne Schillinger

Dem junga Ma fehlt´s Werkzeig!

Er hat koi Matrial!

So wird er ja nia fertig!

Des isch ihm scheins egal.

Ganz gleich wia´s Wetter isch,

von ihm gibt koi Gejammer.

Er maulat net und schreibt

it glei en Briaf an d´ Handwerkskammer.

An Weihnachta, da kamen d´Leit,

zum Christbaum und zur Wurscht,

jetzt löschen all die Glühweinnuckler

wo anderscht ihren Durscht.

Bei Affahitz, da würd´ er gern

schnell auszieh seine Schuah.

Zum Fiaß wascha gibt’s um ihn rum,

vom Wasser wirklich gnua.

Er hat zum Glück zwoi gute Freind,

dia ihm zur Seite schtehn.

Und ihm vielleicht mit ihr´m

Gschau a weng auf´d Nerva gehn.

Und meckrat er dann doch amol,

des stört dia Zwoi gwieß it.

Sie freien sich am End sogar

und meckran eufach mit.

Bier, Rüben und Socken

von Stefan Hinz

Herein, herauf, herum, herab,

und was wollt Ihr dort drüben?

Der Michel hat’s, und nicht zu knapp,

auch Bier und gelbe Rüben.

Und Socken, wenn Ihr wirklich wollt,

dazu 'ne Aluleiter.

Und wenn Ihr Euch dann heimwärts trollt,

geht hier die Party weiter.

Wildes Wasser

von Stefan Hinz

Licus nannte ihn der August,

heute heißt er nicht mehr so.

Opfer betonaler Baulust,

war er hundert Jahr nicht froh.

Willst du seine Wildheit loben,

musst du nach Augusta fahr’n.

Sechshundert Meter darf er toben,

auf seinem Rücken mancher Kahn.

Ganz modern

von Karin Schedler

Mich sieht man schon von der Fern

Ich bin ein Objekt ganz modern

Ein schimmernder Glanz

Ich bin ja ganz aus Metall

Jeden Tag eilen die Menschen, ob jung ob alt

an mir vorbei

Fast schaut es so als wäre ich zerbrochen,

doch niemand hat es verbrochen

Ich bin ein Kunstwerk, die einen sehen die Kraft

Die anderen finden es eher zweifelhaft

Römischer Riesenkopf

von Ida Häusser

Warum, sag, Opa, warum

Ist hier ein Riesenkopf?

Es ist ein Krieger, der das Dorf bewacht.

Klar steht er hier auch in der Nacht.

Wo ist sein Schirm? Der Regen tropft.

Warum, sag, Opa, warum

Pappt heut an seiner Nase Schnee?

Er wacht mit offenem Visier

Und bleibt bei jedem Wetter hier.

Ist ihm nicht kalt, tut ihm nichts weh?

Warum, sag, Opa, warum

Bleiben alle mit dem Fahrrad stehn?

Er brachte Waren und Kultur,

Baute Straßen trotz Tortur.

Das wirst noch lernen. Sie wollen diesen Helden sehn.

Warum, sag, Opa, warum

Steht SPQR auf seiner Brust?

Oh, jetzt bin ich überfragt,

Lass sehn, was Wikipedia sagt!

Hmm, stimmt... ich hab´s sogar einmal gewusst!