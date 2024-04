Männer zündeln in einer Spielplatz-Hütte in Schwabmünchen

Eine Anwohnerin verständigt die Polizei, als sie zwei jüngeren Männer beim Zündeln auf einem Spielplatz Schwabmünchen beobachtet.

Zwei Männer wurden am Montagmorgen beobachtet, wie sie in einer Holzhütte auf dem Spielplatz in der Hermann-Hesse-Straße in Schwabmünchen ein kleines Feuer machten. Eine Anwohnerin verständigte die Polizei. Als diese eintraf, waren die Männer verschwunden. Durch das Feuer brannten mehrere Holzbretter an. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 300 Euro.

Polizei sucht nach den Männern die das Feuer gemacht hatte

Die beiden Täter sollen etwa 18 Jahre alt und zwischen 180 und 185 Zentimeter groß gewesen sein. Einer wurde als afrikanisch aussehend beschrieben, während der zweite ein nordeuropäisches Aussehen gehabt haben soll. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)