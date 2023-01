Milder Winter: Bienen-Ausflügler bereiten Imkern Sorge

Bei übermäßig milden Temperaturen fliegen die Bienen auch im Winter aus. Warum das nicht gut ist, wissen Imker aus der Region.

Insekten haben keinen Kalender. Bienen, Käfer und Hummeln zieht es dann nach draußen, wenn es warm ist. Dass die milden Temperaturen zurzeit keine Frühlingsvorboten sind, sondern winterliche Wetterschwankungen, wissen sie nicht. Und genau das ist das Gefährliche. Imker erklären, wie Kälte auf Bienen wirkt.

"An und für sich sind Bienen bei Temperaturen bis minus 30 Grad überlebensfähig", weiß Josef Erdle. Der Lagerlechfelder Imker kümmert sich selbst um bis zu 15 Bienenvölker, deren Stöcke sich im Westerholz befinden. "Wenn es kalt ist, ziehen sich die Tiere zusammen wie ein Knäuel." Das ganze Volk bildet eine Art Traube und wärmt sich so gegenseitig. Äußere und innere Bienen tauschen immer wieder die Position, sagt der Imker. Mit diesem Kreislauf kämen die Bienen gut mit der Kälte klar.

Imker: "Richtschnur liegt bei zehn Grad. Drunter fliegt keine Biene aus"

Der staatliche Bienenfachwart Josef Holland erklärt, wann die niedrigen Temperaturen zum Problem werden: "Wenn einzelne Bienen ausfliegen, dann sind sie verloren. Sie erstarren bei der Kälte." Allerdings sei es Holland zufolge derzeit nicht warm genug, dass sich die Insekten überhaupt herauswagen. "Als alter Imker weiß ich: Die Richtschnur liegt bei zehn Grad. Drunter geht keine Biene raus", sagt der Königsbrunner Imker. Josef Erdle spricht ebenfalls von einer acht- bis zehn-Grad-Schwelle.

Wintertraube nennen es die Imker, wenn die Bienen im Winter in ihrem Stock eng zusammenkommen und durch Muskelzuckungen Wärme erzeugen. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

In der Zeit zwischen Ende Dezember und Anfang Januar wurde diese Marke deutlich geknackt. Erdle: "Wir hatten ja teilweise um die 15 Grad, da war es auch der Fall, dass bei mir ein Ableger ausschwärmte." Was ihn wunderte, ist, dass die Bienen sogar Blütenpollen zurückbrachten. Das Problem sei dann, dass die Tiere in die Brut gingen, denn: "Die Königin legt Eier, meist großflächig. Im wärmenden Bienenstock liegen die weit außen. Das überlebt die Brut leider nicht", sagt der Experte.

Es wird wieder kälter. Gefährliche Zeit für die Bienen

Für die kommenden Tage sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) wieder einen Kälteeinbruch teilweise mit Frost voraus, am Wochenende lagen die Temperaturen noch bei bis zu zehn Grad. Solch ein Temperaturabfall kann für die einzelne Biene sehr gefährlich sein. "Sind die Bienen unterwegs, fliegen sie bis zu zehn Mal am Tag in einem Umkreis von zwei Kilometern aus. Gibt es sehr schnelle Temperaturwechsel, können sich die Tiere verschätzen und schaffen es nicht zurück, weil sie erstarren", erklärt Imker Josef Erdle. Bleibt zu hoffen, dass möglichst viele Tiere dieser Tage im warmen Bienenstock bleiben.

