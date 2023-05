Neues Baugebiet: Die ersten Häuser stehen bereits

Während die ersten Eigentümer in "Südwest III" mit dem Bau loslegen, warten andere auf die dritte Runde der Grundstücksvergabe.

Es ist das derzeit größte Baugebiet im Augsburger Land: "Südwest III" in Schwabmünchen. Hier sollen bald bis zu 1000 Menschen auf etwa elf Hektar wohnen. Das Gebiet ist mittlerweile bis auf Restarbeiten erschlossen. Wasser- und Stromleitungen, Glasfaser und ein umweltfreundliches Fernwärmenetz finden sich im Boden. Oberirdisch wurden auf der früheren landwirtschaftlichen Fläche Straßen gebaut, Randsteine gesetzt und Masten für die Beleuchtung aufgestellt.

Nachfrage nach Bauplätzen ist hoch

Die erste Runde der Grundstücksvergabe für Einfamilien und Doppelhäuser liegt längst hinter Matthias Böck, dem Geschäftsführer, der GWS, der Grundstücks- und Immobiliengesellschaft der Stadt Schwabmünchen. 23 Grundstücke wurden im frühen Herbst verkauft. Und die Kaufverträge aus der zweiten Runde werden derzeit geschlossen. Ebenfalls 23 Bauplätze – 15 für Einfamilien- und acht für Doppelhäuser. 110 Bewerbungen gab es diesmal. Dass die Grundstücke trotz steigenden Zinsen, hoher Inflation, explodierender Materialknappheit und Handwerkermangel so begehrt sind, hat sogar Böck überrascht. Während in anderen Gemeinde Grundstück zurückgegeben werden, finden sie in Schwabmünchen reißenden Absatz. "Ich hatte es anders erwartet, aber es läuft. Manchmal muss man auch Glück haben", sagt er.

Die ersten Häuser befinden sich im Bau

Einige der Käufer aus der ersten Runde haben bereits mit dem Bau ihrer Häuser begonnen. Vier Baugruben sind schon ausgehoben´, und zwei Häuser stehen halb. Die roten Ziegel stechen auf der sonst grau-grünen Fläche deutlich hervor, ein gelber Kran ragt in die Höhe. Während die ersten Bauherren also bereits ihre Häuser hochziehen, warten andere Interessenten darauf, sich um ein Grundstück bewerben zu dürfen.

Im Baugebiet "Südwest III" in Schwabmünchen sollen in wenigen Jahren bis zu 1000 Menschen wohnen. Foto: Carmen Janzen

Doch wann die dritte und damit letzte Vergaberunde für Einfamilien- und Doppelhäuser beginnt, ist noch nicht ganz klar. Aber sicher ist: "So schnell wie möglich", sagt Böck. Ziel sei es, den Bewerber noch vor Weihnachten zumindest die Zusage für eines der günstigen Grundstücke geben zu können. 370 Euro kostet der Quadratmeter. Zum Vergleich: Der Bodenrichtwert liegt bei mehr als 700 Euro.

Interessenten müssen sich erneut auf einen Bauplatz bewerben

Die Interessenten, die sich online über das Portal Baupilot registriert haben, werden automatisch per Mail darüber benachrichtigt, wann die dritte Runde im Vergabeverfahren startet. Bewerber, die beim ersten und zweiten Vergabeverfahren nicht zum Zug kamen, müssen sich erneut bewerben und nehmen nicht automatisch an der dritten Bewerbungsrunde teil. Es wird wieder ein Punktsystem geben, das vor allem Familien und Ortsansässige unterstützt. Ebenso zu beachten sind Einkommens- und Vermögensobergrenzen.

Derzeit ist die GWS allerdings noch mit den Vergaben der ersten beiden Grundstücke für Mehrparteienhäusern beschäftigt. Auch hier gibt es ein ausgeklügeltes Punktesystem im Bewerbungsverfahren für die Bauherren. Kriterien sind unter anderem die Baugestaltung, der Wohnungsmix und ein Maximalpreis. Auf dem Areal an der Badstraße gibt es insgesamt 17 Baufelder auf zwölf Grundstücken für die mehrgeschossigen Bauten.

Eine Kindertagesstätte, die einst auf dem Gelände angedacht war, ist aktuell nicht mehr vorgesehen, da in der Römerstraße gerade ein komplett neuer Kindergarten gebaut wird.

Die Straßen sind asphaltiert, die Randsteine gesetzt. Das Neubaugebiet ist fast fertig erschlossen. Foto: Carmen Janzen

Was die Erschließung betrifft, so seien alle "groben Arbeiten" erledigt, sagt Böck. Auch das Fernwärmenetz sei Einsatzbereit. Pflasterarbeiten, die letzte Asphaltschicht auf der Straße und die Gestaltung der Grünflächen werden erst gemacht, wenn die Häuser gebaut und die schweren Baumaschinen abgezogen sind.