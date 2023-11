Pfarrer verdeutlicht die Größe der Schöpfung

Mit der Hubertusmesse in der evangelischen Christuskirche rücken Gedanken über den menschlichen Umgang mit der Natur in Vordergrund.

Nicht nur die Innenbeleuchtung der evangelischen Christuskirche in den Farben des Sonnenuntergangs, sondern auch die musikalische Begleitung durch 25 Parforce- und Jagdhornbläser der Jagdhornbläsergruppe der Jägervereinigung Schwabmünchen, die gewaltige Klangwolken beim Einzug von Pfarrer Andy Gatz in den Kirchenraum verteilten, verdeutlichten die Besonderheit des anstehenden Gottesdienstes.

Nach der Hubertusmesse erteilte Pfarrer Andy Gatz hinter der Christuskirche den Menschen und Tieren den Segen. Foto: Uwe Bolten

„Mich hatte die Jägervereinigung Schwabmünchen kontaktiert, ob die Möglichkeit bestehe, eine besondere Messe zum Hubertustag zu zelebrieren“, sagte der Geistliche im Vorfeld der Veranstaltung. Gerne habe er die Idee aufgenommen, zumal der Heilige Hubertus als Schutzpatron der Jagd, sowie der Natur und Umwelt, der Schützen und Schützenbruderschaften, der Kürschner, Metzger, der Metallbearbeiter, Büchsenmacher, Optiker und Mathematiker angesehen werde.

Pfarrer ruft zum verantwortungsvollen Umgang mit der Natur auf

Mehr als hundert Gläubige sorgten für nahezu voll besetzte Kirchenbänke, welche die Worte des Pfarrers zum verantwortungsvollen Umgang mit der Natur hörten. „Es gibt Momente in der Natur, in denen man deutlich spürt, dass es etwas Größeres gibt“, sagte Gatz unter anderem mit Blick auf die Hubertuslegende aus dem waidmännisch geschmückten Altarraum heraus. Laut Überlieferung soll der spätere Heilige Hubertus von Lüttich im siebten Jahrhundert während der Jagd an einem Karfreitag durch den Kontakt mit einem Hirsch, in dessen Geweihsprossen ein leuchtendes Geweih erschien, bekehrt und zu einem Missionar gewandelt worden sein.

Bläsergruppe sogt für Musik

„Diesen Gottesdienst gemeinsam feiern heißt auch, die Schöpfung reflektieren und seinen eigenen Platz im Bebauen und Bewahren zu suchen und zu finden“, so der Pfarrer weiter. Zwischen den einzelnen Teilen des Gottesdienstes erklangen immer wieder Stücke der auf der Empore stehenden Bläsergruppe, um der Größe der Schöpfung durch ihre voluminöse Darbietung weiter Nachdruck zu verleihen. Die Abendmahlfeier beendete den Gottesdienst, auf dem mit Feuern und Fackeln illuminierten Platz vor dem Gemeindehaus versammelten sich anschließend die Kirchenbesucher. Am abschließenden Segen nahmen ebenso zahlreiche Tiere teil.

Mit Dankesworten für die große Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Feierlichkeiten zum Hubertustag entließ Roland Bock, Vorsitzender der Schwabmünchner Jägervereinigung, die Besucher in die Nacht.