Schwabmünchen will einen Kulturbeirat einführen

Viele Fragen stellen sich vor der Gründung des neuen Gremiums. Nach viel Diskussion findet sich ein Ansatz.

Nachdem sich Schwabmünchen ein Kulturentwicklungskonzept verpasst hat, ist nun ein erster Schritt aus dem Papier auf den Weg gebracht worden: Es soll ein Arbeitskreis Kultur geschaffen werden, der auch Vertreter in den Schul- und Kulturausschuss des Stadtrats entsenden soll.

Die grundsätzlichen Rahmenbedingungen dazu waren schnell gesteckt. Zwei gewählte Mitglieder des Arbeitskreises werden als Kulturbeirat gewählt und stellen das Bindeglied der Zusammenarbeit mit Stadt, Politik und Kulturbüro dar.

Offen war aber die Zusammensetzung und Größe des Arbeitskreises. Um diese Punkte entbrannte eine intensive, aber auch zielgerichtete Diskussion der Mitglieder des Kulturausschusses. Seitens Kulturmanagerin Doris Hafner war eine große Liste an Protagonisten aus der Schwabmünchner Kulturwelt erstellt worden, die alle einen Anspruch auf einen Platz im Arbeitskreis haben. Damit gingen auch die Räte konform, stellten aber fest, dass diese Liste zu lang ist, sollten auch aus der Bürgerschaft Mitglieder dabei sein.

Kultur in Schwabmünchen: Arbeitskreis soll schlank und unbürokratisch sein

Daher wird Hafners Liste noch einmal enger gefasst. Sechs oder sieben Personen sollen vonseiten der „aktiven Kunstschaffenden“ als sogenannte geborene Mitglieder im Arbeitskreis sein. Dazu soll die gleiche Zahl an Bürgern Teil des Gremiums werden. Eine größere Personenzahl, so stellte der Ausschuss fest, ist nicht zielführend – oder wie es Bürgermeister Lorenz Müller schon zu Beginn der Diskussion vorgab: „Der Arbeitskreis soll schlank und unbürokratisch sein.“

Nachdem bei der Größe des Arbeitskreises Einigkeit bestanden hatte, galt es zu klären, wie die Mitglieder bestimmt werden. Dies soll in Zuge eines Wahl- und Infoabends geschehen. Im Vorfeld wird Doris Hafner ihre Liste in Themenbereiche wie Musik, Brauchtum und Kunst zusammenfassen. Die darin aufgeführten Personen, Gruppierungen und Vereine können dann zum Wahlabend entsandt und dort für den jeweiligen Bereich gewählt werden. Sie stellen dann die „geborenen Mitglieder“ dar. Am selben Abend wird dann die gleiche Anzahl an Bürgern in den Arbeitskreis gewählt. Kulturmanagerin Doris Hafner hat sich als Ziel für diese Veranstaltung „die Mitte dieses Jahres“ gesetzt. Bis dahin soll auch die Verwaltung eine Satzung für den Kulturarbeitskreis erstellt haben.

Im Anschluss an die Diskussion verwies Stadträtin Sabine Grünwald an das Projekt „Kulturschlüssel“. Dies wurde vom Landkreis im vergangenen Jahr ins Leben gerufen und wird vom Kreisverband Augsburg-Land des Roten Kreuz umgesetzt.

Hintergrund sind die „Special Olympic Games“ im Sommer in Berlin. Im Vorfeld der Spiele für Menschen mit Behinderung fungiert der Landkreis als „Host Town“ für die Delegation aus Mali. Schwabmünchen stellt ein Programm für die Gäste auf und gestaltet deren Aufenthalt. Die „Kulturschlüssel“ sind ein erstes Projekt dazu. Dabei begleiten Ehrenamtliche Personen, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung selbst nicht dazu in der Lage sind, zu kulturellen Events.