Singoldsand-Festival in Schwabmünchen: Viel Lärm um das Fest

Plus Früher gab es vermehrt Beschwerden wegen des Lärms, die haben aber nachgelassen. Nun möchte ein Anwohner, dass das Festival auf ein anderes Gelände verlegt wird. Was die Stadt dazu sagt.

Das Schwabmünchner Singoldsand-Festival ist in der Region bekannt und beliebt. Hunderte ehrenamtlicher Jugendlicher organisieren das Fest. Dafür gab es sogar den Bayerischen Ehrenamtspreis der Versicherungskammer Bayern. Seit 2011 wird es auf dem Gelände rund um den Eisplatz an der Jahnhalle veranstaltet.

Tage vorher finden jedes Jahr bereits Aufbauarbeiten statt, während des mehrtägigen Festivals spielen Bands laut Musik und tausende Besucher tummeln sich rund um die Geyerburg. Danach starten die Abbauarbeiten. Da bleibt der Lärm nicht aus. Das Thema ist nicht neu, besonders in den Anfangsjahren hatte Bürgermeister Lorenz Müller am Montag nach dem Singoldsand mehrere Beschwerden im E-Mail-Eingang. "Zuletzt gab es aber kaum noch Beschwerden", betont er.