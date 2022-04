So könnte der neue Stadtplatz in Schwabmünchen aussehen

Der Stadtplatz in Schwabmünchen soll Richtung Norden erweitert werden. Ein Planer stellte nun einen ersten Entwurf vor. Was sich dort alles ändern soll.

Mit der Sanierung des alten Ihr-Platz-Gebäudes, in das künftig die Chocolaterie Müller zieht, ist auch eine Erweiterung des Stadtplatzes Richtung Norden angedacht. Zur Orientierung auf dem Stadtplatz: Der Lowa-Store/Schöffel befindet sich im Süden, das Alte Rathaus im Norden, der Stadtgarten im Westen und die Fuggerstraße im Osten. Eine erste Entwurfsplanung für die Erweiterung stellte Landschaftsarchitekt Reinhard Baldauf in der aktuellen Sitzung des Schwabmünchner Stadtrates am Dienstagabend in der Stadthalle vor.

Neuer Zugang zum Stadtplatz ist an der Burgstraße geplant

Der Platz soll zwischen dem Alten Rathaus und der Eisdiele Al Centro gepflastert werden, ebenso zwischen der Stirnseite des Alten Rathauses und der künftigen Chocolaterie für die Außengastronomie. Hinterhalb des Geschäftshauses, das an die Chocolaterie anschließt, soll ein weiterer Zugang von der Burgstraße zum Stadtplatz mit Treppenaufgang und Fahrradabstellplatz geschaffen werden. Am Geschäftshaus längs könnten fünf weitere Parkplätze an der Burgstraße angelegt werden. Zudem soll es mehr Grün geben. Geschätzte Kosten für das Vorhaben: etwa 420.000 Euro. Die Hälfte davon könnte es als Zuschuss geben.

Auch auf dem bestehenden Stadtplatz in der Neuen Mitte, der erst vor knapp zehn Jahren eingeweiht worden war, könnte es Änderungen geben. Baldauf möchte mehr Sitzgelegenheiten und eine Liegefläche schaffen, da im Sommer viele Kinder im Fontänen-Brunnen planschen. Die dafür vorgesehene Sitz- und Liegeinsel mit Baum in der Mitte soll südlich auf dem Platz an der Ecke zum Lowa-Store stehen, also recht nah an der Fuggerstraße. Das stieß bei den Stadträten auf wenig Zuspruch.

Am Stadtplatz in Schwabmünchen soll eine Liegefläche in der Nähe des Brunnens geschaffen werden Foto: Hermann Schmid (Archivbild)

Ihre Argumente: Die Nähe zur Fuggerstraße sei für Kinder gefährlich. Dort herrsche meist Schatten. Genau diese Ecke sei bei den Vereinen und Fieranten auf den Stadtfesten sehr begehrt, mit einer Liegeinsel aber nicht mehr nutzbar. An sommerlichen Tagen befürchte man zudem noch mehr Plansch-Publikum als ohnehin vorhanden, obwohl es in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Beschwerden von Anwohnern gegeben hatte. Einige Stadträte forderten zusätzliche Fahrradabstellplätze zentral auf dem Platz.

Zeitplan für die Stadtplatz-Erweiterung in Schwabmünchen ist noch unklar

Wann genau die Stadt die Erweiterung des Stadtplatzes in Angriff nimmt, ist noch nicht klar. Die Chocolaterie will im Frühjahr 2023 eröffnen. Bis dahin, so der Plan, soll der Außenbereich eigentlich fertig sein, laut Baldauf. Bürgermeister Lorenz Müller nannte die Zeitachse "sehr ambitioniert". Einige Stadträte plädierten allerdings dafür, zu warten, bis auch das Alte Rathaus saniert wird. Baldauf erklärte, dass sich beide Vorhaben nicht im Wege stehen. Denn das Pflaster, das bei einer Ratshaussanierung gegebenenfalls vom Platz entfernt werden müsste, könnte problemlos danach wieder in den Boden gesetzt werden.

Letztendlich stimmte der Stadtrat der Entwurfsplanung der Stadtplatzerweiterung grundsätzlich einstimmig zu, Details müssten aber noch geklärt oder geändert werden.

Warten auf das neue Sanierungskonzept für das Alte Rathaus

Die Idee, den Stadtplatz nach Norden hin zu erweitern, ist nicht neu. Bereits im Jahr 2011 gab es diese Überlegungen, sodass das prägende Alte Rathaus dann mittig auf dem Platz steht. Die Umsetzung dieser Planungsvariante scheiterte zunächst jedoch an den damals noch nicht vorliegenden Sanierungskonzepten für das Alte Rathaus sowie für das in Privatbesitz befindliche Ihr-Platz-Haus mit seinem denkmalgeschützten Kopfbau zur Fuggerstraße hin. Dieses ist nun verkauft und wird saniert. Ansonsten hat sich an der Sachlage wenig geändert. Stand heute wird das neue Sanierungskonzept für das Alte Rathaus noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Das alte Konzept entpuppte sich hauptsächlich wegen der hohen Ansprüche des Denkmalschutzes schlicht als zu teuer.