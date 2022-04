Schwabmünchen

So könnte die neue Sportanlage in Schwabmünchen aussehen

Plus Rasenplatz, Allwetterplatz, Kletterwand: Die Außenanlagen der Grundschule St. Ulrich in Schwabmünchen werden erneuert. Sie ist nicht nur für den Schulsport gedacht.

Von Carmen Janzen

Wer am Bürgermeister-Bittinger-Weg spazieren geht, sieht die alte und vermooste 100-Meter-Laufbahn mit Weitsprungsandbecken an der Grundschule, die ein recht einsames Dasein auf der Wiese neben der Hans-Nebauer-Turnhalle fristet. Sie ist dringend sanierungsbedürftig, entspricht aber auch funktional nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Eine 100-Meter-Bahn ist in diesem Ausmaß gar nicht nötig. 50 Meter wären für eine Grundschule ausreichend. Doch mit einer neuen Laufbahn will sich die Stadt nicht zufriedengeben, die ganze Sportanlage soll funktionaler werden. Vor allem fehlt ein allwettertauglicher Hartplatz auf dem Gelände für die Schüler.

