So rettete eine Organspende das junge Leben von Herzbube Daniel

Ein Spenderherz rettete Herzbube Daniel das Leben. Seine Mutter macht weiter auf das Thema aufmerksam – nicht nur am Tag der Organspende. So geht es Daniel heute.

Knapp zwei Jahre ist es her, dass der heute fünfjährige Daniel aus Schwabmünchen ein Spenderherz bekam. Fast 1000 Tage mussten seine Familie und er darauf warten. Doch nun geht es Daniel "wirklich gut", wie seine Mutter Diana Dietrich sagt. Noch im März gab es Probleme mit dem Spenderherz, doch diese sind inzwischen überwunden. "Seit der Herzkatheter-Untersuchung sind keine Probleme mehr aufgetreten", sagt Dietrich. Zwar muss Daniel noch alle drei bis vier Monate für Untersuchungen ins Krankenhaus, doch auch diese Termine könnten seltener werden. Sollten die Kontrollen weiterhin positiv verlaufen, könnte Daniel im kommenden Jahr nur noch alle sechs Monate eine Untersuchung benötigen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wie Daniel geht es vielen weiteren Menschen in Deutschland – zahlreiche Kranke warten auf dringend benötigte Spenderorgane. Der erste Samstag im Juni eines jeden Jahres ist genau diesem Thema gewidmet: Am Tag der Organspende wird seit 1983 jährlich darauf aufmerksam gemacht. Für Daniels Mutter hat dieser Tag eine besondere Bedeutung: "Ich bin froh, dass es diesen Tag gibt und das Thema ins Bewusstsein gerückt wird." Diana Dietrich setzt sich weiter stark für das Thema Organspende ein, unter anderem auf ihrem Instagram-Kanal, auf dem ihr mehr als 160.000 Menschen folgen. Auch beteiligt sie sich regelmäßig an Aktionen – etwa bei der des Bad Wörishofer Tattoo-Studios "7er Ink", bei der sich die Mutter selbst ein Organspende-Tattoo hat stechen lassen.

Diana Dietrich weiß, dass es viele Eltern gibt, die auf eine Organspende für ihr Kind warten. Diesen Menschen möchte sie mit ihrem Engagement Mut machen: "Ich mache mit diesem Thema weiter, damit Leute es schaffen, die Hoffnung nicht aufzugeben".

Die geometrischen Formen des Organspende-Tattoos sollen das Akronym für „Organ Donor“ darstellen und ein Symbol für das Geschenk des Lebens sein. Foto: Kathrin Elsner

Herzbube Daniel: Ein Rückblick auf die Organspende