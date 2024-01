Sparkurs: Schwabmünchen setzt den Rotstift an

Plus Die Mitglieder des Bauausschusses in Schwabmünchen prüfen, welche kleineren Vorhaben tatsächlich nötig sind und wo gespart werden kann.

Ein Empfangskomitee ungewöhnlicher Art erwartete die Mitglieder des Werk-, Bau-, Energie- und Umweltausschusses vor ihrer aktuellen Sitzung vor den Türen des Rathauses: Dort standen sieben friedlich protestierende Bürgerinnen und Bürger aus Schwabmünchen. Sie hielten Schilder hoch unter anderem mit der Aufschrift "Nein zu dieser Politik". Damit war zunächst die große Ampel-Politik gemeint, aber eben auch die "kleine Politik, die im Rathaus stattfindet", merkte ein Mann an. Günther Wolff von der Staudenschreinerei macht sich vor allem um das Handwerk sorgen und Volker Pajonk möchte in naher Zukunft ein Gespräch mit dem Bürgermeister führen, "um unsere Anliegen darzulegen", sagte er.

In der anschließenden Sitzung des Ausschusses ging es dann hauptsächlich um die Finanzen. Gewerbesteuerrückzahlungen, gestiegene Energiepreise und Baukosten sowie die hohe Inflation sind nur einige Beispiele, die einen strikten Sparkurs der Stadt notwendig machen. Noch vor den konkreten Haushaltsberatungen im Finanzausschuss kommen nun alle Posten auf den Prüfstand. Die Mitglieder des Werk-, Bau-, Energie- und Umweltausschusses setzten schon mal den Rotstift an. Vorgestellt wurden die jeweils kleinen Vorhaben des Grün-, Hoch- und-Tiefbauamts.