St. Patricks Day: Vier preisgekrönte Solisten treten gemeinsam auf

Ein besonders Konzert findet in den Ulrichswerkstätten in Schwabmünchen statt.

Es ist gute Tradition, dass die Buchhandlung Schmid rund um den St. Patricks Day ein Konzert mit irischen Musikern bietet. Diesmal macht Organisator Hans Grünthaler eine Ausnahme und holt vier Musiker, die in Schottland hochkarätige Preise gewonnen haben: Erstmals macht die "Young Scots Trad Awards Winners Tour" Halt in Schwabmünchen. Sie präsentiert Preisträger und Finalisten renommierter schottischer Musikwettbewerbe. Ziel dieser von der BBC organisierten Wettbewerbe ist es, junge schottische Musiker zu animieren, schottische Musiktraditionen mit der eigenen musikalischen Virtuosität fortzuführen.

Die schottische Musikszene hat bis heute eine reiche, lebendige Tradition, die in den zahlreichen Festivals, regionalen Folkmusik-Clubs und Bildungsinstitutionen am Leben erhalten wird und international immer mehr Freunde findet. In diesem Jahr touren vier Spitzenmusiker vom 14. Februar bis 10. März durch Deutschland, Dänemark und der Schweiz und kommen zum Abschluss in die Ulrichswerkstätten in Schwabmünchen.

Rasantes Klavierspiel

Michael Biggins ist ein preisgekrönter Piano- und Akkordeonspieler, der die Szene vor allem durch sein rasantes Klavierspiel begeistert. Der junge Mann sticht aus der Vierergruppe heraus, ohne dass dadurch die anderen abgewertet würden. Jack Badcock ist Sänger und Songschreiber und hat seine Wurzeln in Irland. Er spielt Gitarre und begeistert durch seinen Balladengesang. Dritter ausgezeichneter Solist ist Robbie Greig, der seine Geige in Perfektion spielt. Begleitet werden die Drei von dem Gitarristen und Whistle-Virtuosen Toby Shaer. Im ersten Teil des Programms wird wohl jeder aus dem Quartett sein außerordentliches Können als Solist zeigen, im zweiten Teil treten sie in verschiedenen Gruppierungen auf, bevor sie zum Schluss alle zusammen spielen und singen. Bei früheren Konzerten boten die Vier ein dynamischen und abwechslungsreiches Programm aus traditionellen schottischen Melodien.

Karten für das Konzert am Samstag, 9. März, ab 20 Uhr in den Ulrichswerkstätten Schwabmünchen ( Töpferstraße 11) gibt es in der Buchhandlung Schmid oder im Internet.