Sternsinger sammeln Spendenrekord ein

Heuer durften sie wieder von Haus zu Haus gehen, und das hat sich für die Mission gelohnt.

Auch in diesem Jahr war es noch lange ungewiss, ob die 32. Sternsingeraktion in der Pfarreiengemeinschaft St. Michael wegen Corona durchgeführt werden kann. Das Organisationsteam freute sich sehr, als im November vom Kindermissionswerk in Aachen die Genehmigung unter Einhaltung einiger Hygienemaßnahmen erteilt wurde. So konnten sich in Schwabmünchen und in den Ortsteilen bis zum Abschlussgottesdienst an Dreikönig über 200 festlich gekleidete Sternsingerinnen und Sternsinger mit ihren erwachsenen Begleitpersonen auf den Weg machen. Sie brachten den Segen "Christus Mansionem Benedicat" mit Liedern und Gebeten in die Häuser. Sehr oft wurden sie freundlich empfangen. Die goldenen Kassetten wurden dabei häufig sehr großzügig mit Spenden bedacht. Durch den enormen Einsatz aller Beteiligten konnte das beste Ergebnis seit 1991 erzielt werden, nämlich rund 46.700 Euro. Das sind fast 5000 Euro mehr als im Vorjahr. In all den Jahren ergibt sich eine Gesamtsumme von annähernd 900.000 Euro.

Wie in vielen Jahren soll auch diesmal vor allem das Schulprojekt von Pfarrer Mugalu in Uganda gefördert werden. Durch die stetig wachsende Schülerzahl ist er weiterhin dringend auf Hilfe angewiesen.