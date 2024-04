Streit zwischen Radler und Fußgängerin eskaliert in Schwabmünchen

Ein Radfahrer warf am Montag eine Spaziergängerin in Schwabmünchen zu Boden.

Ein Streit zwischen einem Radfahrer und einer Hundehalterin in Schwabmünchen eskalierte am Montag. Am Ende wurde die Frau leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ging die 23-Jährige am Montag gegen 8.45 Uhr mit ihrem Hund im Bereich Hubenweg / Dreifaltigkeitsweg spazieren. Ihr Hund bellte einen vorbeifahrenden Radfahrer an, woraus sich ein Streitgespräch entwickelte. Dieses gipfelte darin, dass der Radfahrer die Frau beleidigte und zu Boden warf, wodurch sie leicht verletzt wurde.

Mann meldet sich bei der Polizei

Der Mann stieg danach wieder auf sein Rad und fuhr in Richtung Bajuwarenstraße davon. Die Polizei suchte anschließend nach ihm, hatte aber keinen Erfolg. Der Mann meldete sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen, nachdem er in einem sozialen Netzwerk von der Auseinandersetzung gelesen hatte.

Bei dem Mann handelt es sich um den gesuchten Radfahrer, der den Sachverhalt stark abweichend von der 23-jährigen Hundehalterin schilderte. Der Polizei sind bereits zwei unbeteiligte Zeugen des Vorfalls bekannt, so dass von deren Vernehmung eine Aufklärung des tatsächlichen Geschehens erwartet werden kann.

Weitere Zeugen, die den Streit beobachtet haben, können sich unter der Telefonnummer 08232/9606-0 bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen melden. (AZ)