Stromspar-Check hilft Geringverdienern kostenlos beim Energiesparen

Mit dem Stromspar-Check besteht die Möglichkeit, bei geringem Einkommen Beratung zu Themen wie Lampenaustausch oder einem neuen Kühlschrank zu bekommen.

Die Energiekosten schießen in die Höhe, Einzelpersonen und Familien mit geringem Einkommen stoßen damit immer schneller an finanzielle Grenzen. „Für diese Fälle bieten wir unseren Stromspar-Check an“, sagte Peter Wyss, Leiter der Maßnahme der Schwabmünchner Caritas, beim Antrittsbesuch von Nicolai Schwarzbäcker, Regionalkoordinator des Stromspar-Checks der Caritas für Bayern. Der „Stromspar-Check“ ist ein deutschlandweites Verbundprojekt der Caritas sowie dem Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.

Seit 2016 hätten die Ehrenamtlichen der Caritas Schwabmünchen rund 250 Haushalte beraten und direkt vor Ort stromsparende Maßnahmen ergreifen können, so Wyss weiter. Kostenlos teilnehmen könnten Menschen, wenn sie beispielsweise Bürgergeldbezieher seien oder zumindest ein Einkommen unterhalb des Pfändungsfreibetrages von derzeit rund 1410 Euro bezögen. „Genaueres zur Berechtigung können wir bei einem persönlichen Telefonat abklären“, so Wyss weiter. Kommt eine Beratung zustande, würden nicht nur die Wohnung nach Stromfresser untersucht und effektive Tipps und Anregungen zu Einsparmöglichkeiten bei Strom, Wasser und Gas gegeben werden, auch Soforthilfe-Pakete von bis zu 70 Euro pro Haushalt seien möglich. „Das sind beispielsweise energiesparende LED-Leuchten, die wir direkt vor Ort eingesetzt werden, oder auch schaltbare Steckerleisten oder Durchflussbegrenzer für die Wasserentnahme in Küche und Bad“, ergänzte Rudi Hölzemann, Stromsparhelfer der ersten Stunde aus Schwabmünchen.

Zum Portfolio der Hilfestellung gehöre laut Peter Wyss auch der Austausch von energiefressenden Kühlschränken. „Ist der Kühlschrank älter als zehn Jahre und verbraucht mehr als 200 Kilowattstunden als ein Neugerät, ist es uns möglich, dieses Gerät, bedingt durch zahlreiche Spenden, gegen einen Eigenbeitrag von 50 Euro auszutauschen. Dieser Austausch ist an ein bestimmtes Vorgehen gebunden, das im Vorfeld mit dem Bedarfsträger abgestimmt sein muss“, berichtete Wyss weiter. Bisher seien 48 Kühlschränke ausgetauscht worden.

Infos zum Stromspar-Check im Internet und bei der Caritas Schwabmünchen

Mit all den Maßnahmen sei, neben den Einsparungen von rund 200 Euro pro Jahr und Haushalt, auch eine rechnerische Reduktion des CO2-Ausstosses von 478 Tonnen erreicht worden. „Die Verminderung von 478 Tonnen CO2 hier in Schwabmünchen ist schon ansehnlich. Diese Zahl ist im ersten Moment abstrakt. Wenn man betrachtet, dass bei der Verbrennung von einem Liter Benzin etwa 2,4 Kilogramm CO2 entsteht, entspricht die Einsparung dem Gegenwert von knapp 200.000 Litern Benzin oder rund 4.000 Tankfüllungen eines PKW“, erläuterte Stefan Schleszies, Energieberater vom Umwelt- und Energiezentrum Allgäu aus Kempten und energiefachliche Begleitung sowie Trainer der örtlichen Stromsparhelfer.

„Nicht immer erfährt der mögliche Kreis der Stromsparcheck-Berechtigten von den Angeboten. Auch wenn das Angebot bei Beratungsstellen und Behörden deutlich gemacht wird, trauen sich viele Menschen nicht. Ebenso weiß der angesprochene Personenkreis nicht immer, dass es uns gibt. Deshalb meine Bitte an die Mitmenschen, die Kenntnis vom Stromspar-Check haben: Informieren sie potenzielle Nutznießer von der Möglichkeit“, schließt Nicolai Schwarzbäcker das Gespräch am Standort Schwabmünchen.

Weitere Informationen zur Aktion sind unter www.stromspar-check.de abrufbar, die lokale Kontaktstelle bei der Caritas Schwabmünchen ist unter 08232 96 400 erreichbar.