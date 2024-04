Türe schlägt gegen Türe: Verantwortlicher entfernt sich vom Unfallort

Nachdem ein geparktes Auto in Schwabmünchen an der Beifahrertüre beschädigt wurde, entfernt sich der Verursacher vom Ort des Geschehens.

Ein Schaden in Höhe von geschätzten 500 Euro ist am Samstag zwischen 17 und 18.45 Uhr an einem geparkten Auto in der Jahnstraße in Schwabmünchen entstanden. Das Fahrzeug war dort laut Polizei auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Die Zufahrt erfolgt hier über die Straße Am Gerberbächle. Das Schadensbild deutet darauf hin, dass ein bislang unbekannter Täter oder eine Täterin eine Fahrzeugtüre gegen die Türe des Geschädigten schlug. Hinweise erbittet die Polizei Schwabmünchen an die Rufnummer 08232/9606-0. (AZ)