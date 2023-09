Über 1000 Kampfsportler kommen nach Schwabmünchen

Vom 22. bis zum 24. September ist Schwabmünchen zum ersten Mal Schauplatz der World Martial Art Games. Was Besucherinnen und Besucher aus aller Welt erwarten dürfen.

Die weltweit jährlich stattfindenden World Martial Arts Games finden dieses Jahr vom 22. bis zum 24. September erstmals in den Leonhard-Wagner-Sporthallen in Schwabmünchen statt. Dabei handelt es sich um eine Weltmeisterschaft für Sportlerinnen und Sportler aus allen möglichen Kampfsportarten.

Thomas Heiß, Abteilungsleiter Taekwondo beim TSV Schwabmünchen: "Wir haben die World Games anlässlich unseres 40-jährigen Abteilungsbestehens vom World Martial Art Committee bekommen. Mit diesem Vertrauensbeweis an unsere Abteilung reihen wir uns in die Liste namhafter Städte wie Busan, Viktoria, Sydney, Las Vegas Birmingham, Richmond, Varazdin, Salzburg und Podcetrtek ein."

Erwartet werden 1200 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt und bis zu 700 Zuschauer. Die Vorbereitungen für die entsprechenden Zugänge zu den Hallen und die Einteilung in Vorbereitungs- und Wettkampfhallen seien zudem bereits abgeschlossen, so Heiß. An den beiden Wettkampftagen Samstag und Sonntag werde auf jeweils sechs Wettkampfflächen um den Sieg gerungen. Dabei würden bis zu 850 Sportler am Samstag und bis zu 400 Sportler am Sonntag erwartet. Es sei eine große Ehre, Gäste zu diesem Event aus aller Welt begrüßen zu dürfen. "Es werden vier Kontinente vor Ort vertreten sein. Wir erwarten unter anderem Gäste aus den USA, Nepal, Irak, Ukraine, Schweiz, England, Polen, Wales und Ägypten und aus vielen weiteren Nationen", freut sich Heiß.

Kontaktkategorien am Samstag

Den Auftakt der Veranstaltung läutet am Freitag die Eröffnungsfeier um 19 Uhr ein, die mit einem Lauf der Nationen und einigen Vorführungen bis 21 Uhr auf die Wettkampftage gebührend einstimmen wird. Sarah Büttner, Jugendtrainerin und Sportlerin beim TSV Schwabmünchen: "Uns sind alle Zuschauer herzlich willkommen. Der Eintritt ist bei der Eröffnungsfeier zudem frei. Beide Wettkampftage beginnen um 9 Uhr, dort beträgt der Eintritt für Kinder von 6 bis 14 Jahren fünf Euro und für alle über 14 Jahren zehn Euro." Am Samstag gehen laut Sarah Büttner alle Kontaktkategorien an den Start und sind bis Wettkampfende um 18 Uhr durch alle Altersgruppen vertreten. "Dazu zählen Kickboxen, MMA-Light, MMA-Full, Light-Contact, Point-Fight, K1, Oriental-Boxing oder Grappling, auch im Kampfring oder Käfig", erklärt Sarah Büttner.

Wer weniger Spektakel sucht, soll seinen Fokus mehr auf die Sonntagswettkämpfe in den traditionellen Sportarten richten. "Dort werden Sportler von 9 bis 14 Uhr aus den Bereichen Karate, Taekwondo, Ju-Jutsu oder Kung-Fu ihr Können in Formen, Team-Präsentationen, kreativem Kampf oder Bruchtest zeigen", sagt Sarah Büttner. Anmeldungen für Sportler und weitere Informationen finden sich auf Facebook, Instagram und unter WMAC – World Martial Arts Committee (wmac-world.com). Zum Abschluss der World Games werden laut Heiß insgesamt 17 World Games Sieger gekürt. Davon neun am Samstag und acht am Sonntag. Der Wert der sportlichen Veranstaltung solle nicht unterschätzt werden, sie sei mit Weltmeisterschaften zu vergleichen.

