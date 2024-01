Schwabmünchen

Unbekannte beschädigen Gartenhütte in Schwabmünchen

In Schwabmünchen haben Unbekannte eine Gartenhütte beschädigt.

In der Falkensteinstraße in Schwabmünchen wurde am Donnerstag eine Gartenhütte beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Am Donnerstag kam es in der Falkensteinstraße in Schwabmünchen zwischen 10 und 18 Uhr zu einer Beschädigung einer Gartenhütte. Ein oder mehrere Täter traten gegen die Türe der Hütte, sodass ein Sachschaden entstand. Die Polizei Schwabmünchen bittet um Hinweise zu diesem Vorfall unter Telefon 08232/9606-0 (AZ).

