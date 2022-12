Unbekannte Person begeht Unfallflucht in Schwabmünchen

Eine unbekannte Person hat in Schwabmünchen ein Auto angefahren und beschädigt. Um den Schaden gekümmert hat sich der- oder diejenige leider nicht.

Die Polizei sucht eine Person, die am Donnerstag, 1. Dezember, in Schwabmünchen ein Auto angefahren und sich dann aus dem Staub gemacht hat. Bei dem beschädigten Wagen handelt es sich laut Polizeibericht um einen grauen Mitsubishi, der auf dem Parkplatz des Ärzte- und Gewerbehauses in der Wittelsbacher Straße 1 in Schwabmünchen geparkt war. Nach Spurenlage muss ein größeres Fahrzeug das Auto am Heck angefahren haben, teilt die Polizei mit.

Die Tatzeit liegt zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2500 Euro. Zeugen sollen sich unter 08232/9606-0 melden. (AZ)