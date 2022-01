Großer Schaden: Unbekannter "grillt" Schultüre in Schwabmünchen

Mit einem Einweggrill hat eine unbekannte Person die Türe der Mittelschule in Schwabmünchen stark beschädigt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Mittwoch die Außentüre der Mittelschule Schwabmünchen stark beschädigt. Sie stellte einen Einweggrill direkt vor die Türe und zündete ihn an. Durch die Hitze entstand ein hoher Schaden von etwa 2000 Euro an der Türe.

Die Polizei sucht nun jemanden, der etwas beobachtet hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegengenommen.