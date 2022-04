Unfallflucht: Kastenwagen auf Parkplatz beschädigt

Unbekannte Person fährt Auto an und flüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat mit ihrem Fahrzeug am Freitag, 22. April, zwischen 17.30 und 18 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz (ehemals Marktkauf) in der Falkensteinstraße in Schwabmünchen einen geparkten Renault Kastenwagen beschädigt.

Auto angefahren und geflohen: Polizei Schwabmünchen sucht Zeugen

Die Höhe des Streifschadens an der Fahrertüre beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)