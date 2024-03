Schwabmünchen

Vielschichtigkeit ist der Schlüssel zu Uta Reinhardts Werken

Ute Reinhardt mit ihrem Lieblingsbild (Wild-Life: Es gibt sie noch) bei der Vernissage in der Kunsthaus-Galerie.

Plus Ute Reinhardt aus Graben stellt ihre Werke erstmals allein in der Kunsthaus-Galerie in Schwabmünchen aus. "Vielschichtig wie die Natur" lautet der Titel.

Von Reinhold Radloff

„Vielschichtig wie die Natur“, das ist der Titel der ersten Einzelausstellung von Ute Reinhardt aus Graben in der Kunsthaus-Galerie in Schwabmünchen. Dieser Titel sollte mehrdeutig verstanden werden.

Die Liebe zur Kunst hatte Ute Reinhardt schon immer. Doch erst nach dem tragischen Verkehrstod ihres Mannes entwickelte sie sich neu, und zwar in die Richtung, die sie auch heute noch vertritt. „Früher malte ich schön kreativ, heute nur noch Acryl und mehr“, erzählt die Gräbingerin, die dort nach mehrfachem Wohnortwechsel dort ihre neue Heimat fang, wo sie ihr Atelier „artwork-gallery“ hat. Hierunterrichtet sie an der Volkshochschule. Acryl ist zwar der Ausganspunkt ihrer Malerei, sie verwendet aber zusätzlich viele andere Materialien wie zum Beispiel Sumpfkalk, Marmormehl oder Rostmaterialien.

