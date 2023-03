Volleyballer bleiben ungeschlagen

Ihre weiße Weste behalten die Schwabmünchner Volleyballer auch am letzten Spieltag.

Auch am letzten Spieltag der Saison 22/23 blieb das erste Schwabmünchner Herrenteam ohne Niederlage. Zum letzten Saisonspiel musste man nach Donauwörth. Neben den Gastgeber ging es gegen den SSV Bobingen. Trotz des bereits feststehenden Aufstiegs in die Landesliga wollten die Schwabmünchner den letzten Spieltag ernst bestreiten und ungeschlagen bleiben.

Das wurde direkt in den ersten Spielzügen deutlich. Der Gastgeber aus Donauwörth hatte nichts entgegenzusetzen, und so gingen die ersten beiden Sätze deutlich mit 25:17 und 25:15 an die Menkinger. Mit nur drei Eigenfehler pro Satz spielten die Schwabmünchner wohl die besten Sätze der Saison. Nach einem Hoch kommt oft auch ein Tief, und so war es auch hier. Mit zwölf Eigenfehlern in Satz drei brachte man Donauwörth zurück ins Spiel. Beim Stand von 16:22 sah alles nach dem ersten Satzverlust des Tages aus. Doch irgendwie schafften es die Satellites, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, und gewannen den Satz noch mit 26:24 und somit das Spiel 3:0.

Auch der zweite Gegner, der SSV Bobingen, konnte die Satellites nicht in Bedrängnis bringen. Mit 25:18 und 25:13 spielte man schnell und stark die ersten zwei Sätze runter. Im dritten Satz kam es dann zur Einwechslung des Coaches Roland Schlier. "Roli Roli"-Sprechgesänge hörte man von den mitgereisten Satellites-Fans. Als der Coach dann auch noch einen Punkt machte, war die Party perfekt. 3:0 hieß es am Ende auch im zweiten Spiel des Tages.

Somit beenden die Satellites die Saison mit zwölf Siegen aus zwölf Spielen. Kommenden Sonntag, in der heimischen LWS-Halle, findet noch das Bezirkspokalfinale statt. Dort kann die Erste das Double perfekt machen und die Saison somit endgültig krönen. Spielbeginn in der LWS-Halle Schwabmünchen ist um 11 Uhr.