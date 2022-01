Schwabmünchen

vor 18 Min.

Warum Wohnen in der alten Post nicht erlaubt ist

Plus Der Eigentümer des alten Postgebäudes in Schwabmünchen will hier Wohnraum schaffen. Warum die Stadt das schon zum zweiten Mal ablehnt.

Von Christian Kruppe

Nicht zum ersten Mal hat der Eigentümer des alten Postgebäudes in Schwabmünchen einen Antrag auf Nutzungsänderung gestellt. Doch wie schon beim ersten Versuch 2018 ist dieser jetzt erneut abgelehnt worden. Und wie schon 2018 will der Eigentümer das ehemalige Postgebäude in Wohnungen umwandeln. Doch nach Ansicht von Stadtverwaltung und Bauausschuss ist das Anwesen nicht für die Wohnnutzung geeignet. Dazu führt die Stadt mehrere Gründe an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen