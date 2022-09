Was der Michaelimarkt heuer zu bieten hat

Der Michaelimarkt findet wieder statt: Welche Veränderungen es gibt, was geboten ist, wo die Gäste parken können und welche Straßen in Schwabmünchen gesperrt sind.

In den vergangenen beiden Jahren hat den Schwabmünchner Michaelimarkt wegen der strengen Corona-Auflagen nur in abgespeckter Schmalspur-Version gegeben. Heuer findet er zum 460. Mal statt und alles sollte wieder wie gewohnt ablaufen. Und im Großen und Ganzen tut es das auch. Doch schon die Absage des Festwirts Römersperger-Richter im Juli wegen Personalmangels, brachte die Planungen durcheinander. Ob es überhaupt ein Festzelt auf dem Michaelimarkt geben würde, war über Monate unklar.

Nach zahlreichen Verhandlungen und Gesprächen mit unterschiedlichen Kandidaten gelang es der Stadt schließlich den Scherstetter Caterer und Gastronom Kurt Paiser als neuen Festwirt zu gewinnen. Das Aufatmen war groß als Anfang September alle Verträge unterschrieben waren und die Neuigkeiten öffentlich verkündet wurden. Für Paiser ist der Festzeltbetrieb nicht neu, bereits im Mai hat er kurzfristig das Bierzelt in Stadtbergen gestemmt.

Seit 34 Jahren mit dabei: Das Kettenkarussell von Alexander Diebold auf dem Michaelimarkt. Foto: Uwe Bolten (Archivbild)

Kleinere Einschränkungen gibt es aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit dennoch: Mit 55 auf 25 Metern wird das Zelt kleiner sein, als das bisherige. Paiser rechnet mit gut 1500 Plätzen. Tischreservierungen sind außerdem nur für den Freitag, 23. September, möglich, dem Tag der Betriebe und Behörden. Und am Dienstag, 27. September, hat das Zelt gar nicht geöffnet, wegen eines Folgeauftrags von Paiser, der bereits vorab angenommen worden war. "Das können wir sonst personell nicht stemmen", sagte er bereits Anfang des Monats. Das Speisenangebot soll umfangreich sein, die Getränkekarte dagegen übersichtlich. So wird es beispielsweise kein Weizen geben. Die Maß Bier kostet 10,20 Euro.

Auf dem Jahrmarkt selbst bieten dieses Jahr etwas weniger Händler ihre Waren an. Um die 150 waren es vor der Pandemie üblicherweise, etwa 120 sind es nun. "Einige Händler haben in der Corona-Zeit aufgehört, andere haben sich verkleinert und einigen fehlt das Personal", erklärt Marktmeisterin Franziska Küstler. Deshalb wird die Marktmeile in der Gartenstraße an beiden Enden etwas kürzer als sonst. Der Kunst- und Genussmarkt der Werbegemeinschaft hat im vergangenen Jahr erstmals auf dem Stadtplatz stattgefunden. Das ist auch heuer so, weshalb der Schrannenplatz leer bleibt.

Michaelimarkt: Wann was wo stattfindet

Der Michaelimarkt startet am Donnerstag, 22. September, um 18 Uhr mit dem Festbieranstich im Festzelt. Jahrmarkt: Der Jahrmarkt im Stadtzentrum (Garten-, Holzhey- und Museumstraße) findet von Samstag bis Montag statt, 24. bis 26. September, jeweils von 10 bis 19 Uhr. Die meh

r als 100 Händler bieten verschiedene Waren an, angefangen von Autopflegemittel bis hin zu Zauberstiften. Der Marktsonntag beginnt um 9 Uhr mit der Patroziniumsmesse in der Stadtpfarrkirche St. Michael. Die örtlichen Geschäfte haben am verkaufsoffenen Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Neues Fahrgeschäft wirbelt Gäste durch die Luft

Vergnügungspark: Das Volksfest am Festplatz in der Holzheystraße ist von Donnerstag bis Dienstag, 22. bis 27. September geöffnet. Dort bieten mehr als 20 Schausteller Vergnügung, Spaß und Unterhaltung: Schießhallen, Verlosungen und Fahrgeschäfte säumen den Festplatz. Unter anderem gibt es ein Kinderkarussell, den Auto-Skooter, Babyflug, Schiffschaukeln, den Musik-Express und das Nostalgiekettenkarussell von Alexander Diebold, das seit 34 Jahren zum festen Inventar des Michaelimarktes gehört. Neu ist diesmal der Phoenix, ein schnelles Fahrgeschäft, das sich ransant um die eigene Achse dreht und die Besucher kurzzeitig Kopf stehen lässt. Am Dienstag, ab 14 Uhr findet der Kindernachmittag mit vergünstigten Preisen statt.

Kunst- und Genussmarkt: Auf dem Stadtplatz findet von Samstag bis Montag von 10 bis 18 Uhr der Kunst- und Genussmarkt statt. Dieser wird von der Werbegemeinschaft Schwabmünchen organisiert. Ebenso wie die Oldtimerausstellung am Sonntag, 25. September, in der Fuggerstraße. Die Interessengemeinschaft „Freunde alter Fahrzeuge Augsburg Stadt und Land“ zeigt von 10.30 bis 17 Uhr alte aber schöne Motorräder, Traktoren, Motorroller, Cabrios, Limousinen und Transporter.

Welche Bands und Kapellen im Bierzelt auftreten

Donnerstag, 22. September: Festbieranstich um 18 Uhr, die "Joe Williams Band" spielt ab 19 Uhr.

Freitag, 23. September: Das Zelt öffnet um 18 Uhr zum Abend der Betriebe und Behörden, ab 19 Uhr spielt "Die Hausband". Für diesen Abend können Tische bei Kurt Paiser reserviert werden unter paiser@t-online.de.

Samstag, 24. September: Von 12 bis 16 Uhr spielt die Musikkapelle Schwabegg, ab 19 Uhr übernimmt die Partyband "Freibier".

Sonntag, 25. September: Nach der Patroziniumsmesse in der Pfarrkirche gibt es im Festzelt ab 10.30 Uhr einen Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück. Es spielt die Trachtenkapelle Alpengruß ab 11.30 Uhr. Im Anschluss ab 14 Uhr sorgt die Stadtmusikkapelle für Stimmung und am Abend steht die Musikkapelle Rammingen auf der Bühne.

Montag, 26. September: Erneut spielt die Trachtenkapelle Alpengruß ab 11. 30 Uhr. Am Abend treten "The Mercuries" aus.

Dienstag, 27. September: Das Festzelt hat geschlossen.

Straßensperrungen im Überblick

Wegen des Marktes sind mehrere Straßen an unterschiedlichen Tagen in Schwabmünchen gesperrt.

In der Zeit von Dienstag, 20. September, 8 Uhr, bis Mittwoch, 28. September, 14 Uhr, ist die Holzheystraße vom Kreuzungsbereich des Festplatzes bis zur evangelischen Kirche gesperrt. In diesem Zeitraum können die AVV-Bushaltestellen am Alten Rathaus und an der Holzheystraße nicht bedient werden. Es wird auf die Haltestelle am Friedhof und auf die Ersatzhaltestelle in der Feyerabendstraße verwiesen. Die Schulbushaltestelle an der Grundschule wird an die Mitterfeldstraße verlegt.

Von Freitag, 23. September, 8 Uhr, bis Dienstag, 27. September, 12 Uhr, sind folgende Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt: Gartenstraße, Museumstraße, Schulstraße und der westliche Teil der Ferdinand-Wagner-Straße. Das Wohngebiet „Kroengelände“ ist in dieser Zeit nur über die Hochfeldstraße erreichbar, als Zufahrtsmöglichkeit wird der Quartiersplatz geöffnet.

Am verkaufsoffenen Sonntag, 25. September, ist von 9 bis 18.30 Uhr der Straßenzug Fuggerstraße/Luitpoldstraße zwischen der einmündenden Apothekergasse und der einmündenden Mindelheimer Straße gesperrt. Die Umleitung verläuft über die Lechfelder Straße, Breitweg und Bahnhofstraße.

Parken: Besucherinnen und Besucher des Michaelimarktes können kostenlos am Eisplatz in der Jahnstraße parken oder die Parkplätze am Leonhard-Wagner-Schulzentrum nutzen.