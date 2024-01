Schwabmünchen

vor 17 Min.

Wie eine Tschechin ihre Liebe verlor – und im Landkreis wiederfand

Plus In unserer Kochserie "ErzählMahl" verrät Petra Wallner, wie sie sich in die Region verliebte und warum sie in der Zeit hier offener geworden ist.

Von Jonathan Lyne

Petra Wallner muss überlegen, wann sie das Gericht das letzte Mal gekocht hat: tschechische Kartoffelpuffer mit Kraut. Das sei noch in ihrer Heimat gewesen, sagt die 44-Jährige. In Deutschland kocht sie das Gericht zum ersten Mal. Eines ist Wallner wichtig. "Es ist kein normales Kraut", betont sie. Es wird aus Kohlrabi gemacht, nicht aus Kohl. Das Kraut schmeckt nicht säuerlich, sondern leicht süßlich. "Mein Mann liebt das", sagt Wallner, während sie in ihrer Küche in Schwabmünchen Zwiebeln in der Pfanne anbrät.

Wallner kam vor zwölf Jahren nach Deutschland. Ihr damaliger Freund hatte einen neuen Job angenommen, Wallner folgte ihm. "Da wusste ich noch nicht, dass er in drei Wochen mit mir Schluss macht", erzählt sie ohne Bitterkeit. Auf einmal war Wallner allein in einem fremden Land, ohne die Sprache zu können. Dass sie nicht sofort wieder zurück nach Tschechien ging, lag auch daran, dass sie sich direkt neu verliebte – in Augsburg. Die Stadt mit den verschiedenen Menschen und Sprachen habe sie "total umgehauen", sagt Wallner. "Ich war fasziniert, wie positiv die Menschen waren. Das war in Tschechien nicht so."

