Schwabmünchen

07:00 Uhr

Zum Jubiläum beschenkt sich die Stadtmusikkapelle mit dem neuen Probenzentrum

Plus Parallel zu ihrem 50. Gründungsjubiläum feiert die Stadtmusikkapelle Schwabmünchen die offizielle Eröffnung des "Lech-Wertach Probenzentrums".

Von Christian Kruppe

Es ist ein faszinierendes Bauwerk, beinahe versteckt zwischen Pestalozzischule und Wasserturm: Das "Lech-Wertach-Probenzentrum", von vielen Schwabmünchnern schon "Singold-Philharmonie" genannt. Doch entgegen des Hamburger Namenspatrons wurden bei der Fertigstellung Zeit- und Kostenpläne eingehalten. Das liegt vielleicht auch daran, dass sich in der Planung und Durchführung die Stadtmusik auf den Schwabmünchner Architekten Gerhard Birkle verlassen konnte. Das bestätigt auch der Vereinsvorsitzende Peter Schäfer: "Gerhard hatte nicht nur in der Planung die visionäre Idee zur Form und Bauweise. Er war auch die komplette Bauphase immer für uns da." Das 1,2 Millionen Euro teure Bauprojekt wird am kommenden Wochenende eröffnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

