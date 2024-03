Zwei junge Männer beschädigen in Schwabmünchen neun Autos

Zu mehreren Fällen von Vandalismus durch zwei Täter kam es am Donnerstagabend in Schwabmünchen. Weitere Geschädigte sollen sich bei der Polizei melden.

Am späten Donnerstagabend kam es in der Hochfeldstraße in Schwabmünchen zu mehreren Sachbeschädigungen. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 2.250 Euro geschätzt.

Gegen 23 Uhr beschädigten zwei junge Männer die Außenspiegel von neun geparkten Autos und traten gegen Mülleimer. Ein Zeuge des Vorfalls verständigte sofort die Polizei, so dass die beiden alkoholisierten Täter im Alter von 18 und 19 Jahren noch vor Ort durch eine Streife gestellt wurden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter telefonisch unter der Nummer 08232/9606-0 zu melden. (AZ)