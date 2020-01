23.01.2020

Bobinger weiter auf Erfolgskurs

Der SSV siegt in der zweiten Bundesliga gegen den KSV Hölzlebruck und festigt damit seinen vierten Tabellenplatz

Der Ausflug in den Schwarzwald hat sich gelohnt: Die Zweitliga-Kegler des SSV Bobingen besiegten den KSV Hölzlebruck (Titisee-Neustadt) und bleiben damit in der Rückrunde ungeschlagen. Mit 6:2 Mannschaftspunkten und 3368:3267 Holz konnte der vierte Tabellenplatz (15:9 Punkte) in der zweiten Bundesliga Süd-West gefestigt werden.

Dabei sah es nach der Startpaarung nicht nach einem Punktgewinn aus. Neuzugang Philip Häussler schlug sich wacker, musste aber seinen Mannschaftspunkt knapp mit 541:549 Holz (1:3 Satzpunkte) abgeben.

Auch Marius Bäurle zeigte sich nicht in Bestform und verlor ebenfalls knapp seinen Mannschaftspunkt (561:569 Holz, 2:2 Satzpunkte) gegen den besten gegnerischen Kegler Markus Ketterer. Bei 0:2 Mannschaftspunkten und 16 Holz Rückstand waren auf SSV Seite wieder Erfahrung und jugendlicher Elan gefragt.

Ronald Endraß (567:527 Holz, (2,5:1,5 Satzpunkte) und Julian Bäurle (558:531 Holz, 3:1 Satzpunkte) zeigten beides und bestätigten ihre momentan gute Form. Mit 2:2 Mannschaftspunkten und 51 Holz plus für den SSV ging es in die Schlusspaarungen. Bernd Herrmann konnte sich aufseiten der Bobinger hier knapp mit 555:552 Holz (2:2 Satzpunkte) durchsetzen und der immer stärker werdende Tagesbeste Tobias Stephan holte sich mit 586:539 Holz (3:1 Satzpunkte) auf den nicht leicht zu spielenden Bahnen auch den letzten zu vergebenden Punkt. Auf der Heimfahrt im gemieteten Kleinbus wurde der Erfolg dann auch gebührend gefeiert.

Am Samstag, 1. Februar, um 14.30 Uhr stellt sich der neue Tabellenführer VfB Hallbergmoos auf den SSV-Bahnen vor und die Siedler sind sicher hoch motiviert, auch gegen den Ligaprimus die Oberhand zu behalten. Weitere Ergebnisse der Bobinger Kegler:

SKK Mörslingen 2 - SSV Bobingen 2 1:7 Mannschaftspunkte bei 3153:3162 Holz, bester Kegler der Siedler war Manuel Arndt 557 Holz.

SSV Bobingen 3 - TSV 1871 Augsburg 2 6:2Mannschaftspunkte, 3206:3101 Holz, Stephan Müller 589 Holz.

FC Stätzling 2 - SSV Bobingen 4

5:1 Mannschaftspunkte bei 1949:1587 Holz, Richard Gilg 495 Holz.

