13.02.2020

SSV in der Rückrunde weiter ungeschlagen

Auch gegen Önsbach siegt das Zweitliga-Team der Bobinger Siedler nach starkem Endspurt

Nicht zum Vergnügen fuhren die Zweitliga-Kegler des SSV Bobingen in die Nähe des Freizeitparks Rust, sondern um beim KSC Önsbach ihre weiße Weste in der Rückrunde zu verteidigen. Dies gelang ihnen dank eines starken Endspurts auf der ungewohnten Sechs-Bahnen-Anlage des KSC mit 5:3 Mannschaftspunkten und 3522: 3487 Holz.

Ronald Endrass zeigte sich als zuverlässiger Punktesammler für den SSV und gewann seinen Mannschaftspunkt souverän mit 595:562 Holz (2:2 Satzpunkte). Marius Bäurle startete schwach und musste trotz starker Aufholjagd (589:592 Holz; 2:2 Satzpunkte) seinen Punkt um ganze drei Holz dem KSC überlassen.

Auch Daniel Seidl zahlte der ihm unbekannten Bahn Tribut, und auch sein Mannschaftspunkt ging an den stärksten Önsbacher, Hermann Vollmer, mit 542:605 Holz (0:4 Satzpunkte). Damit stand es zur Halbzeit der Begegnung 2:1 Mannschaftspunkte und 33 Holz plus zugunsten der Heim-Sechs.

Auch Tobias Stephan kam nicht zurecht, und mit 564:588 Holz (1,5: 2,5 Satzpunkte) wurde auch sein Mannschaftspunkt der Heimmannschaft gutgeschrieben. Bernd Herrmann steigerte sich aber nach schwacher Eingangsbahn enorm und holte mit starken 616:566 Holz (4:0 Satzpunkte) den wichtigen Anschlusspunkt.

Der seit Wochen in bestechender Form spielende Youngster Julian Bäurle wollte dem nicht nachstehen und machte mit ebenfalls hervorragenden 616:574 Holz (3:1 Satzpunkte) den Sack zugunsten der Siedler zu.

Damit bleiben die Kegler des SSV in der Rückrunde ungeschlagen und spielen im Kampf um die Meisterschaft entweder das Zünglein an der Waage oder greifen eventuell noch selbst in das Rennen ein. Mit einem Heimsieg am Samstag, 29. Februar, gegen den KC Schrezheim bleiben noch alle Möglichkeiten für den SSV offen.

Auch die Bezirksoberliga-Mannschaft des SSV konnte beim TSV Aichach zwei wichtige Punkte holen und ist dank Patzer der Verfolger alleiniger Tabellenführer. 6:2 Mannschaftspunkte bei 3259:3146 Holz lautete das Endergebnis. Bester SSV-Spieler: Christian Zink mit 580 Holz. Die dritte Mannschaft des SSV verteidigte ebenfalls den Platz an der Sonne dank eines Heimerfolges gegen die DJK West Augsburg I mit 5,5:2,5 Mannschaftspunkten und 3075:2947 Holz. Bester Siedler: Walter Klein mit 565 Holz. (SZ)

