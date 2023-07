Schwabmünchner Stadtfest: Vereine und Kulturschaffende sorgen fürs Programm

Die Vorbereitungen für das diesjährige Stadtfest vom 21. bis 23. Juli sind in vollem Gange. Erstmalig sind auch Vereine mit Aktionen und Ständen vertreten. Das ist geboten.

Das Schwabmünchner Stadtfest findet von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Juli, auf dem Stadtplatz und im Stadtgarten statt. Zum Auftakt am Freitagabend, 21. Juli, ist im Stadtgarten eine lange Tafel aus Biertischgarnituren aufgestellt. Bürgerinnen und Bürger können sich ab 18.30 Uhr mit Freunden, Bekannten und Unbekannten zusammensetzen, selbst mitgebrachte Leckereien in Gesellschaft genießen und der Country-Musik der Arizona Outlaws aus Schwabmünchen zuhören.

Am Samstag eröffnet Bürgermeister Lorenz Müller um 11.30 Uhr das Stadtfest. „Schwabmünchen lebt von seinem regen Vereinsleben und der Kultur. Daher freue ich mich sehr über die diesjährige Beteiligung der Vereine und Kulturschaffenden an unserem Stadtfest und hoffe auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher“, sagt Müller. Im Anschluss spielt die Stadtmusikkapelle Schwabmünchen. Die vielen Gastro-Stände versorgen Gäste den Tag über mit Speisen und Getränken.

Fuggerstraße ist heuer erstmals zum Schwabmünchner Stadtfest gesperrt

Neu in diesem Jahr: Das Kulturbüro ist alleiniger Veranstalter des Stadtfests, das bisher von der Werbegemeinschaft Schwabmünchen organisiert wurde. Erstmals wird die Fuggerstraße zwischen Jahnstraße und Apothekergasse für den Festbetrieb am Samstag und Sonntag gesperrt. Der gewonnene Platz bietet den Schwabmünchner Vereinen eine Plattform, sich zu präsentieren. An ihren Ständen können sich Interessierte informieren und bei zahlreichen Aktionen mitmachen. Beispielsweise kann man beim Schützenverein Schwabegg mit Lichtgewehr und -pistole schießen. Beim Bodenschach spielen Besucherinnen und Besucher mit Dame und König und beim Kegelverein werden auf der Kegelbahn Volltreffer gelandet. Mit ein bisschen Glück gewinnt man beim Glücksrad einen der vielen Preise. Auf dem Parkplatz neben dem Stadtgarten geben die Vespa-Freunde-Lechfeld Gas und treffen sich zu einer Schau.

Zudem stellen die Vereine ihr Können auch auf der Bühne im Stadtgarten unter Beweis und zeigen, was bei ihnen geboten ist. Das Programm ist sehr vielfältig: von japanischen Selbstverteidigungstechniken des TSV Shorinji Kempo, über Musik, Gesang und Tanz bis hin zu Improvisationstheater.

Die Tanzwelt Schwabmünchen bringt auch heuer wieder Bewegung ins Stadtfest. Foto: Baumgartner

Am Sonntag beginnt das Stadtfest um 10.15 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst von Stadtpfarrer Christoph Leutgäb und Pfarrer Andy Gatz sowie dem Musikverein Schwabegg, der auch während des anschließenden Frühschoppens spielt.

An beiden Tagen finden abends Open-Air-Konzerte live im Stadtgarten statt. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr sind die vier Männer der Landsberger Band „SchlagerSchlampen“ wieder zu Gast und präsentieren am Samstag ihre rockigen Schlager. Am Sonntag lassen „The Big Band Theory“ und die „Hautnah Music Live Band“ das Stadtfest gemütlich ausklingen.

Besucherinnen und Besucher des Schwabmünchner Stadtfests genießen den warmen Sommerabend mit der "Hautnah Music Live Band". Foto: Baumgartner

Das Bühnenprogramm im Überblick

Samstag, 22. Juli

11.30 Uhr: Frühschoppen mit der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen .

. 15 Uhr: TSV Shorinji Kempo präsentiert japanische Selbstverteidigung.

präsentiert japanische Selbstverteidigung. 15.20 Uhr: Smüsli zeigt Improvisationstheater.

15.40 Uhr: Die TSV Jugendgarde und die Garde der Menkinger Narren tanzen.

16 Uhr: Der Kammerchor Schwabmünchen singt.

singt. 16.40 Uhr: Die Sunny Kids vom TSV tanzen.

17 Uhr: Die TSV Jugendgarde und die Garde der Menkinger Narren tanzen.

17.20 Uhr: Die Musikwerkstatt Schwabmünchen spielt.

spielt. 18 Uhr: Das TSV-Ballett tanzt.

21 Uhr: Die SchlagerSchlampen spielen ein großes Open-Air-Konzert.

Die Info-Stände sind bis 18 Uhr geöffnet, die Gastro-Stände bis 23.30 Uhr.

Sonntag, 23. Juli

10.15 Uhr: Gottesdienst mit Stadtpfarrer Christoph Leutgäb und Pfarrer Andy Gatz auf der Bühne.

und Pfarrer auf der Bühne. 10.45 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Schwabegg .

. 13 Uhr: Schwabmünchens Tanzwelt tritt auf.

Tanzwelt tritt auf. 13.30 Uhr: Die SingGoldies singen.

13.50 Uhr: Die Liedertafel Schwabmünchen singt.

singt. 14.15 Uhr: Die TSV Flippies tanzen.

18 Uhr: Open-Air-Konzert mit "The Big Band Theory"

19.30 Uhr: Open-Air-Konzert mit der " Hautnah Music Live Band"

Die Info-Stände sind bis 17 Uhr, Gastro-Stände bis 20.30 Uhr geöffnet.

Sonstige Aktionen