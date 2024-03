123 Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet

Das hat es beim SV Untermeitingen noch nicht gegeben: Zur Sportlerehrung waren so viele gekommen, dass die Tische ausgegangen sind. Und es gab eine besondere Ehrung.

Sichtlich begeistert zeigte sich die langjährige Vorsitzende des SV Untermeitingen, Isabella Uhl, dass das Sportheim in Untermeitingen fast schon überfüllt war. Es standen insgesamt 123 Ehrungen an, Sportlerinnen und Sportler, die im vergangenen Jahr herausragende Leistungen von der Kreisebene bis hinauf zu bayrischen Meisterschaften erbrachten.

Neun Abteilungen hat der Sportverein Untermeitingen derzeit. Davon waren fünf bei der Ehrung anwesend. Uhl betonte, dass auch bei den Skifahrern, den Stockschützen, den Basketballern und den Tennisspielern tolle Leistungen und hervorragende Arbeit geleistet werde, auch wenn keine Titel erkämpft wurden.

Bürgermeister Simon Schropp betonte in seiner Ansprache, dass die Spitzenleistungen der SVU-Sportler die Gemeinde weit über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt machen. Er freute sich, dass der Ort inzwischen auf über 7600 Einwohner angewachsen sei. Und weil es unter ihnen eine Unmenge von Sportlern gebe, sei es notwendig gewesen, eine neue Dreifachhalle zu erbauen. In die Erweiterung und Neugestaltung der bisherigen Zweifachhalle werden etwa acht Millionen Euro gesteckt, für die rund fünf Millionen Euro Förderung genehmigt wurden. „In den kommenden zweieinhalb Jahren heißt es also für unsere Sportler, enger zusammenrücken, damit sie dann eine schöne neue Halle genießen können“, so Schropp, der die Athleten Vorbilder der Gesellschaft nannte, die andere zu aktivem Sport auffordern. Bis Pfingsten sei die bisherige Zweifachhalle noch nutzbar.

Besondere Höchstleistungen erzielte unter anderem Fin Jakob, der Bayrischer Tischtennismeister wurde. Ein toller Erfolg gelang den E2-Jugend-Fußballern des SVU: Sie wurden mit zehn Siege und 30:0 Punkten Meister. Dabei schossen die Jungs sage und schreibe 151 Tore und mussten nur fünf Gegentreffer hinnehmen. Davon erzielten allein Adrian Klepka 66 und Raphael Gregori 25 Treffer. Die beiden Jungs machten dadurch natürlich auf sich aufmerksam und sind bereits kräftig von höherklassigeren Vereinen umworben.

Die Geehrten

Leichtathletik: Pia Steingraf, Sofia Libor, Kerstin Zinßer, Leo Lermer, Luca Hergarten, Julian Zeck, Julian Spieler, Karl Lichtinghagen, Alexander Witt, Philipp Pfänder, Dominik Fröhlich, Marcus Tarnowski, Philipp Ramjoué,

Turnen und Gymnastik: Johanna Dietrich, Lina Koller, Nele Jansen, Anna Braun, Helena Dietrich, Anastasia Hermann, Lucia Storhas, Johanna Dietrich, Viktoria Dietrich, Carlotta Hildebrandt, Klara Falkenstein, Helena Dietrich, Chiara Mia Fusco

Allkampf/Taekwondo: Julia Freudling, Marie Conrad, Niklas Fischer, Fynn Erfkämper.

Tischtennis: Simon Jahn, Andreas Pongratz, Jakob Obholzer, Tobias Jahn, Yanic Wierl, Fynn Jacob, Lorenz Obholzer, Sarah Hühn, Nikodem Kilian, Yanioc Wierl, Tobias Jahn, Niklas Schmiedel, Fynn Jacob, Lorenz Obholzer, Nikodem Kilian,. Simon Beckert, Samuel Haggenmüller, Matthias Pongratz; Theo Brunnacker, Nikodem Kilian, Yanic Wierl, Tobias Jahn, Niklas Schmiedel, Samuel Haggenmüller, Matthias Pongratz, Fynn Günther, Amelie Schramm, Samuel Haggenmüller, Matthias Pongratz, Fynn Günther, Anna- Lena Knoll; Melissa Dormeier, Theo Brunnacker, Amelie Schramm, Roman Hutfluss, Yannick Fischer, Stefan Dumalski, Niklas Schmiedel

Fußball (JFG): Meister Sommer und Winter 23- C-Jugend: Paul Donath- Franke, Fynn Albers, Samuel Al-Mandalawi, Vincenzo Cena, Jaden Döhler, Jamal Ebrahimi, David Gotschlich, Rahul Haner, Lias Hofmann, Max Hüber, Luca Leanza Trentanove, Adrian Lehmann, Tim Schmid, Jasen Susts, Nico Tonini, Leon Viehl, vDominic Wagner, Julian Widmann, Tom Gleich, Emil Hüber, Rico Mock.

Meister Winter 23 E2 Jugend: mit Ilja Bitz, Max Pflug, Ben Tölzer, Tobias Recker, Janni Choumetis, Oliver Fiksel, Toni Hafner, Dominik Luyk, Eric Klees, Raphael Grergori, Adrian Klepka.

Meister Winter 23 E1 Jugend: Niklas Dietrich, Aaron Greinwald, Fabian Frank, Lukas Frank, Julöian Zeck, Luis Richter, Julian Rosengart, Noah Abert, Mila Peijnovic, Benedikt Jakob, David Geßler, Niklas Copp, Lukas Thiel, Jakob Höchtl, Daniel Steinherr.

Bildtext: Eine riesige Gruppe waren diesmal die Ausgezeichenten bei der Sportlerehrung des SV Untermeitingen. Foto: Reinhold Radloff