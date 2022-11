Schwabmünchner trumpfen auf

Mit starken Leistungen kehrten die Teakwondo-Kämpferinnen und -Kämpfer des TSV Schwabmünchen vom World-Cup in Bregenz zurück.

Mit elf Sportlerinnen und Sportlern war die Abteilung Taekwondo/Allkampf des TSV Schwabmünchen beim zweitägigen World-Cup Bregenz-Open in Österreich vertreten. Insgesamt ging man in Bregenz 23 mal an den Start.

Den Anfang machten Annika Starzinsky und Jana Heiß in den Klassen „Light Contact“ (LC) und „Klick Light." (KL) Annika dominierte im LC ihre Klasse und holte souverän Gold. Auch im KL, wo sie erstmals startete, lieferte sie starke Kämpfe und errang Bronze. Jana kämpfte ebenfalls im LC und KL und holte sich in packenden Kämpfen bei sehr starken Gegnerinnen jeweils Bronze.

Einen Tag später griff der Rest der Menkinger in das Geschehen ein. Nun waren die Formen und die Selbstverteidigung gefragt. In sehr guten Klassen mussten die Kämpferinnen und Kämpfer ihr ganzes Können aufbringen, um bei den Podestplätzen mitreden zu können. Aus Schwabmünchner Sicht erfreulich war, dass gerade die zwei Newcomer Linus Woitke und Jonas Klamer ihre ersten Erfahrungen bei einem so großen Event machten und gleich ein Ausrufezeichen setzten. Linus holte Gold und Jonas den vierten Platz in der kreativen Selbstverteidigung.

Wie schon bei den World-Games dominierten Jana Heiß und Cornelia Haut die Klasse Taekwondo-Style (TS) und holten mit einem Doppelsieg Gold und Silber. Michael Wlassow und Jakub Dambek taten es ihnen gleich. Auch die beiden holten im TS mit einem Doppelsieg Gold und Silber.

Diese Leistungen spornten die anderen TSVler an. So erkämpften sich Moritz Woitke und Arcan Özel den dritten und vierten Platz im TS. Ein weiteres Gold holte sich Alisa Knabe, ebenfalls im TS und setzte gleich noch einmal Silber in der SV oben drauf. Doch auch Melisa Altuntas belohnte sich mit einer starken Leistung mit Edelmetall und errang Silber. Eine weitere Silbermedaille erkämpfte sich Jan im Hard-Style. In der SV hatte Cornelia knapp das Nachsehen und musste sich mit Platz vier zufriedengeben.

Einen weiteres Highlight setzte das Kinder-Synchron-Team und holte Gold. Abermals trat ein Schwabmünchner Team, bestehend aus sechs Sportlern (Melisa, Alisa, Michael, Moritz Jakub und Arcan) im Team-Form Wettbewerb an und lieferte eine starke Performance ab. Mit dieser starken Leistung ging das Team dann ins Stechen um Gold. Leider reichte es nicht ganz.

Der Medaillenspiegel der Kampfsportler des TSV Schwabmünchen: Sechsmal Gold, sechsmal Silber, viermal Bronze. (AZ)